La thématique 2022 de la Fête nationale du Québec sera « Notre langue aux mille accents »

Bien que la pandémie ne soit pas totalement une histoire du passé, c’est le cœur rempli d’espoir que le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal (CFN) présentent avec fierté la thématique 2022 de la Fête nationale du Québec.

C’est notre langue aux mille accents qui animera les célébrations du 23 et 24 juin prochain !

Nos expressions plus colorées les unes que les autres font partie de notre culture et de notre héritage et nous souhaitons leur donner une place d’honneur.

Cette année, on se retrouve enfin : parce qu’on a hâte de jouer de la musique à bouche, de swingner la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois, de se mettre sur notre 36, un soir de Saint-Jean, comme avant, pour se dire en se bécotant : on est passé à travers.

Pour cette édition qui se veut rassembleuse, la campagne se décline en quatre affiches avec comme slogan « NOTRE LANGUE AUX MILLE ACCENTS ». Quatre expressions bien festives et invitant à la Fête sont illustrées de façon vivante et ludique.

Ces visuels nous rappellent nos hivers enneigés, notre force dans l’adversité, nos soirées d’été endiablées et notre sens de la fête ! Cette année, on a envie de dire aux Québécois. es : « Attache ta tuque, sois vite sur tes patins, tire-toi une bûche et lâche ton fou ! ».

« La fête nationale, c’est le moment où le Québec parle d’une seule voix pour afficher l’amour de sa culture, de son histoire et de sa langue. J’invite les Québécoises et les Québécois à célébrer cette langue, notre langue, qui nous est si chère. Merci aux organisateurs de la fête nationale, le Mouvement national des Québécoises et Québécois ainsi que le Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal de nous proposer une thématique si riche. Elle nous permettra de lâcher notre fou et de célébrer ensemble tout ce qui nous rend si fiers d’être Québécois ! », mentionne Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

C’est en partenariat avec le gouvernement du Québec que des célébrations de la Fête nationale peuvent être organisées aux quatre coins du Québec. Nous le remercions de sa confiance renouvelée afin de faire de la Fête un moment précieux pour toutes les Québécoises et tous les Québécois.

La Fête nationale invite toute la population à s’abreuver des expressions d’ici et à venir festoyer fièrement sur l’un des nombreux sites. Restez à l’affût, nous annoncerons de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines.

Vous souhaitez vous procurer des affiches officielles ? Écrivez à l’adresse [email protected].

LÂCHE TON FOU : Quelle belle expression québécoise imagée que celle-ci ! Et il faut dire que les Québécois.es sont bien reconnus pour être de bons vivants. Apparue dans la littérature à la fin des années 20, on la retrouve dans le Glossaire du parler français au Canada, p. 415, éditée en 1930. Qu’il s’agisse d’exploser de rire ou de se coucher aux petites heures, cette expression est synonyme de s’amuser, de se laisser aller au plaisir, comme on sait si bien le faire.

ATTACHE TA TUQUE : Utilisée à partir des années 30 pour dire aux personnes en traîneau ou en calèche de faire attention de ne pas perdre leur tuque en raison de la vitesse, elle est devenue une expression signifiant de se préparer à quelque chose de grand (le meilleur comme le pire). On entend souvent une variante plus récente (début des années 80) soit Attache ta tuque avec d’la broche utilisée dans certaines régions, qui donne une couleur toute spéciale à cette expression.

SOIS VITE SUR TES PATINS : Utilisée plus régulièrement dans la parlure québécoise depuis les années 50, elle fait son apparition dans un journal en 1908. Un journaliste exposant avec cette expression, la rapidité d’un concurrent pendant une course à patins. Ce visuel fait également référence à l’une des grandes fiertés des Québécois.es : son sport national, le hockey. On dit que quelqu’un est vite sur ses patins quand il comprend la réalité rapidement et qu’il peut avoir une répartie vive et intelligente.