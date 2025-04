Déplacement du monument à la mémoire du génocide arménien

À l’occasion de la Journée de commémoration du génocide arménien, la Ville de la Ville a décidé de déplacer le monument à la mémoire des victimes de l’artiste Arto Tchakmakchian vers un emplacement plus accessible, soit le parc des Coccinelles.

Ceci est dans le cadre d’une entente de principe conclue avec le Comité conjoint lavallois du monument du génocide arménien.

Ce monument important, dédié à la mémoire de plus d’un million et demi de victimes de 1915, était installé depuis 2013 à une bretelle de sortie de l’autoroute 440 sur le boulevard Daniel-Johnson. Son nouveau site, sélectionné d’un commun accord par la Ville et les représentants de la communauté arménienne lavalloise, offrira un cadre plus propice au recueillement. La Ville de Laval prendra en charge le déplacement de l’œuvre et de sa base de béton, l’aménagement du nouveau site, la remise en état de l’emplacement actuel ainsi que l’entretien et la conservation de l’œuvre à son nouvel emplacement. Sa forme et l’inscription gravée sur le socle demeureront inchangées.

« En offrant à ce monument un emplacement plus accessible et adéquat, nous réaffirmons notre solidarité envers la communauté arménienne et notre engagement envers les valeurs de paix, de justice et de reconnaissance. La communauté arménienne fait partie intégrante du tissu social lavallois, et je la remercie de sa collaboration. Ce geste témoigne de notre volonté de préserver et de mettre en valeur les lieux de mémoire qui façonnent notre histoire collective », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« En cette journée de commémoration, je pense avec émotion à toutes les familles marquées par le génocide arménien. Ce monument, dans son nouvel emplacement, permettra à chacun de se souvenir, de réfléchir et de transmettre cette mémoire essentielle aux générations futures », ajoute Seta Topouzian, conseillère municipale du district de Renaud.

« La communauté arménienne de Laval tient à exprimer sa profonde gratitude à la Ville de Laval pour avoir pris en charge le monument commémoratif L’Espoir. Érigé en hommage aux victimes, ce monument symbolise notre vœu collectif que de tels crimes contre l'humanité ne se reproduisent plus jamais », termine Sarkis Yacoubian, président du Comité conjoint lavallois du monument du génocide arménien.