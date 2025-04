Soutenez le Petit Théâtre du Nord le 26 juin prochain

Le Petit Théâtre du Nord est fier d’annoncer tient sa soirée-bénéfice annuelle le 26 juin sous la co-présidence d’honneur de Bruno Legault d’IG Gestion de patrimoine ainsi que de Yves Jacques, comédien reconnu.

Cette levée de fonds permet d’assurer la rencontre entre la culture et la communauté d’affaires et aussi l’occasion pour l’organisme d’ouvrir la saison estivale en présentant sa plus récente création, La Clôture de Mathieu Quesnel, en avant-première.

La soirée qui se déroule au Centre de Création Boisbriand débute à 18 h avec le tapis rouge et un cocktail sous le chapiteau. À 19 h 30, ce sera l'heure de la représentation de la pièce. Le tout se termine avec la rencontre des artistes à 21 h 30.

« Le Petit Théâtre du Nord est pour moi une réelle opportunité d’encourager les arts locaux, notre économie et notre culture québécoise », indique Bruno Legault, CPA, fiscaliste et conseiller financier chez IG Gestion de patrimoine.

« Parce que la création, c’est le cœur battant de notre culture. Et parce que soutenir un théâtre qui prend le pari de l’originalité, de l’audace, et de la relève, c’est soutenir notre avenir collectif. », exprime Yves Jacques, comédien émérite.

Cette soirée unique, qui débute par un cocktail dinatoire, offre aux donateurs l’opportunité d’échanger avec comédiens, artistes invités, et pour certains d’entre eux, d’afficher leur logo durant tout l’été.

« Cet événement est bien plus qu’un simple rendez-vous annuel : c’est un geste concret de solidarité envers les arts vivants » explique Mélanie St-Laurent, directrice générale du Petit Théâtre du Nord

Le Petit Théâtre du Nord étant reconnu comme un organisme de bienfaisance enregistré, un reçu officiel de don aux fins de l’impôt sur le revenu sera remis aux donateurs.

L'objectif de l'organisme est de 25 000 $ en dons.