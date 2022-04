À livres ouverts : visitez une bibliothèque vivante le 4 mai prochain

Après une pause de deux ans, l’ALPABEM, le Centre d’implication libre de Laval (CILL), le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, La Maison 100 limites, le CAFGRAF et ReprésentAction santé mentale sont heureux de se joindre à nouveau au mouvement « À livres ouverts » en proposant à la population une bibliothèque vivante le 4 mai prochain.

Qu’est-ce qu’une bibliothèque vivante ?

Au lieu d’emprunter un livre… vous avez l’occasion d’emprunter un « livre vivant » — un être humain qui vit ou qui a été touché de près par un problème de santé mentale. La bibliothèque vivante du 4 mai vous donnera accès à un catalogue qui vous permettra de choisir et de découvrir les témoignages qui vous inspirent.

Ce « livre vivant » vous offrira une rencontre et un échange de quelques minutes, en personne, pour vous raconter son histoire.

Partager son histoire pour créer de l’espoir !

Manon Francoeur, qui bénéficie des services de l’ALPABEM, a accepté de se prêter au jeu à nouveau cette année en renouvelant son rôle d’être un des livres vivants de cette bibliothèque.

« Je suis très touchée de participer à cette activité à nouveau cette année et de devenir, le temps d’une journée, un livre vivant ! J’ai vécu et je vis avec une problématique qui touche la santé mentale depuis quelques années et ce sera un plaisir pour moi de partager mon histoire avec les visiteurs de la bibliothèque. », mentionne madame Francoeur.

À livres ouverts

Mercredi 4 mai 2022, de 10 h à 17 h

Centre d’implication libre de Laval (CILL)

156, boulevard des Laurentides

Laval, Québec, H7G 2T5