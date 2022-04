Une carte de localisation numérique des œuvres d’art public du territoire lavallois

Les citoyens peuvent maintenant explorer en ligne la riche collection d’œuvres d’art public de la Ville de Laval grâce à une nouvelle carte narrative qui présente un portrait de cette offre artistique.

La carte permet ainsi de localiser près d’une soixantaine d’œuvres d'art dispersées sur l’ensemble du territoire et d’en faire la découverte grâce aux textes, aux photos et aux vidéos diffusées sur la plateforme.

« Quelle belle initiative pour découvrir les œuvres d’art qui nous entourent ! C’est d’autant plus pertinent vu l’intérêt toujours grandissant que nous constatons envers les arts à Laval. Cette nouvelle plateforme permet non seulement de localiser les œuvres d’art public, mais également d’en savoir plus sur les artistes et le contexte dans lequel celles-ci ont été créées. Il s’agit d’un outil pédagogique formidable qui démocratise l’accès aux arts. J’invite toutes les Lavalloises et tous les Lavallois à visiter la carte et à s’approprier ces œuvres situées un peu partout sur l’île. », mentionne Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.



Un projet favorisant l’accès aux arts et à la culture

La carte narrative s’inscrit en cohérence avec la Politique municipale d’intégration de l’art public aux bâtiments et sites municipaux adoptés en septembre 2021. Celle-ci vise entre autres à favoriser l’expérience citoyenne en améliorant la qualité de vie et l’esthétisme urbain. Le projet s’inscrit également dans les actions prévues au Plan de développement culturel de la région de Laval (PDCRL) 2019-2023 en matière de valorisation des œuvres d’art de la collection municipale de la Ville de Laval.

La carte permet de faire rayonner le travail remarquable des créateurs et de contribuer à l’épanouissement collectif des citoyens par le biais de la culture. Né d’un besoin de citoyens désirant en savoir plus sur les œuvres, ce nouvel outil est le fruit d’une collaboration étroite entre plusieurs services municipaux lavallois.

Parcours d’art public au Centre de la nature

En parcourant la carte narrative, les citoyens pourront découvrir un vaste parcours constitué d’une douzaine d’œuvres situées dans la plaine, au Centre de la nature. Ils sont invités à aller admirer sur place ces œuvres impressionnantes et à participer en famille, dès le 14 mai, à un parcours ludique.

Cette activité de médiation artistique pour les enfants de 5 ans et plus permettra à ces derniers d’activer leurs sens et leur imagination par le biais de la découverte des histoires cachées derrière la réalisation des œuvres.

Installations récentes

Au cours de la dernière année, plusieurs œuvres se sont ajoutées à la collection d’art public. Parmi celles-ci, mentionnons l’œuvre Double courbe, de l’artiste Renée Condo, que l’on peut admirer devant le Centre de pratique artistique Argenteuil. Cette sculpture en aluminium célèbre la culture, la diversité et la nature. Elle fait un clin d’œil à l’héritage mi’gmaq de l’artiste et retient les aspects d’alliance, de communauté et d’équilibre. Rappelons que Renée Condo est lauréate du programme de mentorat pour la réalisation d’une première œuvre d’art public au Québec destiné aux artistes issus de la relève ou dits de la diversité ou de la communauté autochtone.

À propos de la collection d’art public

La collection municipale d’art public est constituée de près d’une soixantaine de sculptures, d’installations, de peintures, de dessins, d’œuvres numériques et sonores, de photographies ainsi que de murales datant de 1917 à aujourd’hui. Ces œuvres d’artistes professionnels, pour la plupart québécois, sont dites « d’intégration », car elles sont conçues spécialement pour le lieu qui les accueille.