Éric Charland présente "Maladresse" son premier album disponible le 13 mai 2022

L’auteur-compositeur-interprète montréalais, Éric Charland s’apprête à dévoiler son tout premier album complet Maladresse qui sera disponible dès le 13 mai.

C’est avec fébrilité qu’Éric Charland, reconnu comme auteur pour plusieurs artistes, révèle pour la première fois un opus de dix pièces.

Empreint d’une influence britpop, Maladresse entrelace une poésie clair-obscur aux guitares vaporeuses, synthétiseurs et batteries tranchantes. L’artiste explore cette fine ligne entre le pop, le rock et les clins d’œil aux années 80.



Co-réalisé avec Maxime Reed-Vermette, c’est dans un rock à la fois mélancolique et entraînant que l’auteur-compositeur nous livre des textes personnels et singuliers qui résonnent comme le parfait écho d’une nouvelle réalité où la solitude, la déception et l’amour inclusif (LGBTQ+) font partie d’un passage obligé.

Qui est Éric Charland ?



Auteur-compositeur-interprète montréalais, Éric Charland entame sa carrière en lion. D’abord finaliste à Ma première Place des Arts et au Festival international de la chanson de Granby, il remporte ensuite le Prix du public à l’Étoile montante des Francofolies de Montréal.

Il gagne également cinq bourses au Festival en chanson de Petite-Vallée, dont le grand prix SiriusXM et le prix Coup de cœur du ROSEQ. L’accueil des diffuseurs est unanime devant son aisance sur scène et sa remarquable sensibilité. Charland participe à plusieurs spectacles en France et en Belgique, ce qui l’amène aux Rencontres d’Astaffort, le prestigieux stage d’écriture de Francis Cabrel. Après un premier EP lancé en 2014, il lance en 2018 La tristesse n’est qu’une saison, mini-album acclamé par les critiques du milieu culturel.

En 2019, il chante avec l’Orchestre symphonique de Montréal dans le cadre d’un album et d’un spectacle hommage à Félix Leclerc. Eric Charland est réputé pour sa plume. Il a écrit pour plusieurs artistes notamment sur le dernier album de Geneviève Racette.