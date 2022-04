Découvrez une île aux trésors : le Sri Lanka, au cinéma RGFM Joliette

Peut-être que la destination ne vous dit rien, et bien voilà une bonne raison de venir découvrir le Sri Lanka, lors de la dernière représentation de la saison des Aventuriers Voyageurs.

C’est donc une invitation au dépaysement et la découverte d’une culture fascinante qui vous est proposée par le réalisateur de Terrebonne Michel Léveillé. Le film sera présenté au Cinéma RGFM Joliette le dimanche 1er mai à 16 h et mercredi 1er juin à 19 h.

Un secret bien gardé

Peu de pays d’Asie peuvent se vanter d’avoir une variété si exceptionnelle sur un territoire si petit ! Michel vous fera découvrir le Sri Lanka sous toutes ses coutures ! Vous visiterez son littoral et ses plages spectaculaires, monterez à bord d’un des trains les plus renommés au monde, parcourrez la route sinueuse au cœur de la région des collines d’Ella à Haputale, ferez un arrêt dans la ville emblématique de Kandy et enfin, visiterez les temples majestueux du triangle culturel au centre du pays. Dépaysement garanti !

Un joyeux voyageur

Il y a une dizaine d’années, Michel a été initié au voyage en sac à dos par sa conjointe. Depuis, chaque année, ils partent à la découverte de différents pays pendant plusieurs semaines. Ils ont ainsi parcouru plusieurs pays d’Amérique centrale et du Sud, de l’Asie et de l’Afrique.

Au-delà des beaux paysages, des richesses culturelles et historiques des pays qu’ils visitent, ce qu’ils recherchent avant tout, c’est d’aller à la rencontre des peuples et de leur mode de vie.

Avec sa joie de vivre contagieuse et son sens de l’humour, Michel gagne facilement le cœur des gens. Cela lui permet d’avoir un accès privilégié au quotidien, aux coutumes et aux traditions des habitants qu’il côtoie. Caméra toujours à la main, la réalisation de son premier film de voyage sur la Tanzanie a été un rêve réalisé et ce deuxième film l’est tout autant !

Pour un avant-goût, visionnez la bande-annonce du film et toutes les dates de diffusion sur le site https://lesaventuriersvoyageurs.com/portfolio/srilanka/.

Les intéressés pourront réserver leurs billets directement auprès du cinéma RGFM Joliette.