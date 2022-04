Le Département de danse du Collège Montmorency et la compagnie artistique Zeugma Danse se mobilisent pour la journée internationale de la danse

Le Département de danse du Collège Montmorency et la compagnie artistique Zeugma Danse s’associent pour créer un grand rassemblement extérieur le vendredi 29 avril prochain, dans le cadre de la journée internationale de la danse. Plus de 200 participants s’y retrouveront pour bouger ensemble au son d’une musique enlevante !

S’inspirant librement des quadrilles qui se dansaient au Québec au siècle dernier, ce grand laboratoire chorégraphique permettra de créer, au son d’une musique interprétée en direct, une chorégraphie aussi éclatée qu’éphémère, composée de figures de quadrille, de danse percussive et de mouvements contemporains. Cet événement grandiose réunira des étudiant. e. s en danse du Collège Montmorency, du Collège Laval et des écoles secondaires Curé-Antoine-Labelle et Lucien-Pagé, qui se joindront aux interprètes de Zeugma Danse et de Tissés Serrés danse trad.

Le Projet Quadrille sera présenté le 29 avril 2022 à 12 h, sur le terrain de football du Collège Montmorency à Laval (à l’intersection des boulevards du Souvenir et de l’Avenir).

À propos de Zeugma Danse

ZEUGMA DANSE est une compagnie professionnelle de danse percussive qui a développé sa signature en puisant son inspiration dans la gigue québécoise, qu’elle fusionne à d’autres formes de danses percussives et à une gestuelle contemporaine, créant ainsi un vocabulaire explosif et une identité chorégraphique unique.

Active depuis 2001 sur les scènes nationales et internationales, ZEUGMA DANSE compte désormais douze productions à son répertoire, de même que près de vingt courtes pièces chorégraphiques créées pour le compte de compagnies de danse et de théâtre.

ZEUGMA DANSE complète actuellement une nouvelle œuvre chorégraphique, Errances, qui sera présentée hors les murs à compter de l’été 2022 au Québec, puis en France. La compagnie amorcera par la suite le développement d’une nouvelle création qui sera, quant à elle, présentée en salle.

À propos du Collège Montmorency

Depuis plus de 50 ans, le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval. En 2020-2021, il accueille plus de 8 000 étudiants. Vingt-huit programmes d’études sont offerts : cinq (5) en formation préuniversitaire, dont celui en danse, et vingt-trois (23) en formation technique.

L’Alternance travail-études est possible dans dix-neuf (19) programmes. La clientèle adulte a quant à elle accès à une quinzaine de programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC).

De plus, bon nombre d’entreprises sont desservies grâce au service de formation sur mesure en entreprise. www.cmontmorency.qc.ca.