Les plus grands chefs d’œuvre de Chopin et Liszt sous les chandelles à Laval

Découvrez les plus Grands Chefs d’œuvre de Frédéric Chopin et de Franz Liszt dans un Concert aussi étonnant qu’émouvant, qui aura lieu le vendredi 20 mai à 20 h en l’église Ste-Béatrice, 475, avenue des Perron à Auteuil, Laval, en compagnie de la pianiste Canado-Chilienne Alejandra Cifuentes-Diaz.

Ce soir-là, vous assisterez à un concert lumineux, empreint d’une beauté bouleversante de Grandeur et de noblesse, qu’il ne pourra en subsister dans votre âme qu’un émouvant souvenir, car vous serez témoins, ce soir-là, d’un événement digne d’être immortalisé dans la mémoire des hommes !

Vous découvrirez Chopin et sa musique sous un jour nouveau, comme jamais présenté auparavant. Imaginez seulement écouter un de ses nocturnes ou ses plus belles valses dans une église uniquement illuminée de chandelles ! Quelle merveilleuse façon de reproduire l’atmosphère digne et enveloppante des propres concerts de Chopin !

Tout sera si vivant, les anecdotes, le décor et l’ambiance, que vous aurez l’impression ce soir-là d’assister à un concert.

Chaque présentation des œuvres au programme vous fera revivre le moment de son exécution ou de sa composition. Ainsi serez-vous transportés à Paris, lieu de séjour du compositeur durant la seconde partie de sa vie, pour partager les émotions qu’il éprouvait, tant joyeuses que mélancoliques. Bref, une soirée remplie d’étincelles tout en parcourant un répertoire des plus romantiques !

Quant à la musique, cette sublime Musique - Études, Valses, Nocturnes, Fantaisie -véritables baumes pour l’âme humaine - elle chantera sa beauté avec une telle éloquence, une telle douceur et avec un tel charme, que vous en viendrez à vouloir prier le soleil de ne pas venir bousculer ce sublime clair de lune… ce Génie de Frédéric Chopin !

Une soirée qui vous plongera, comme dans un rêve, dans la nostalgie de celui qui fut l’Étoile de son temps, grâce à l’enchantement de ses plus beaux chefs-d’œuvre pour piano !

L’admission est de 35 $ payable à l’entrée le soir du Concert : Réservation sur le site : www.concertchandelle.com Inf. : (514) 774-9148.