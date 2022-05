Tissés Serrés présente son tout premier spectacle les 20 et 21 mai à Laval

Un an après son apparition dans l’écosystème du loisir culturel lavallois, Tissés Serrés propose son tout premier spectacle annuel les 20 et 21 mai prochain à 19 h 30 au Théâtre des Muses de la Maison des Arts de Laval. C’est plus de 60 danseurs qui se retrouveront sur scène pour la première fois depuis 2019.

Les artistes de tous âges feront voyager les spectateurs dans le monde et au Québec pour mettre en valeur le patrimoine dansé du Québec.

Les danses traditionnelles ont toujours eu au Québec un pouvoir de rassemblement et c’est sous ce thème que plusieurs chorégraphies contemporaines vous seront présentées. Filage, entrelacement et unité seront à l’honneur dans le spectacle interprété par la troupe et la relève.

Pour l’occasion, les différents groupes de notre école de danse s’inscriront dans la même thématique et incarneront eux aussi l’harmonie qui anime la compagnie naissante.

En première partie, les plus jeunes et les moins jeunes membres de l’école présenteront 2 à 3 chorégraphies par groupe.

En deuxième partie, c’est la troupe de spectacle, accompagnée par le Relève qui vous présenterons des danses de haut niveau, signées Louis Roy, directeur artistique et Élisabeth Moquin, professeure de la Relève.

« Ce spectacle est l’aboutissement de plus de deux ans de travail. Nous n’avons pas pu présenter notre travail sur scène depuis deux ans et nous sommes tous fébriles à l’idée de remonter sur les Planches. » souligne Charlotte Kelly, directrice générale de l’organisme.

Issu de la fusion des deux ensembles déjà existants à Laval (Les Pieds Légers et Les Bons Diables) Tissés Serrés est vouée à la sauvegarde et au développement de la danse folklorique.

Les billets sont en vente dès maintenant : https://www.co-motion.ca/spectacles/tisses-serres/