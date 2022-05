Sucré Salé le magazine culturel de l’été entamera sa 21e saison à TVA

Que serait l’été sans Sucré Salé? Certainement pas aussi agréable! C’est un retour en force pour le magazine culturel de l’été qui entamera sa 21e saison à TVA dès lundi 23 mai à 18 h 30.

Avec son style unique, son enthousiasme et son dynamisme, Patrice Bélanger revient pour une 8e saison à l’animation quotidienne de la populaire émission produite par Société générale de production en collaboration avec Québecor Contenu.

Animateur à la spontanéité légendaire, Patrice Bélanger excelle dans l’art de communiquer son goût de la vie et son inébranlable bonne humeur. L’animateur offre aux téléspectateurs des rencontres authentiques, divertissantes et rassembleuses avec ses invités.

Que ce soit par des entrevues réalisées avec les plus grands noms du showbiz, la présence d’artistes internationaux de passage au Québec ou encore les topos des collaborateurs, il y en aura encore pour tous les goûts! Comme l’offre culturelle est abondante l’été, ces derniers nous feront découvrir, en plus des activités montréalaises, les événements incontournables partout au Québec.

L’équipe de collaborateurs, forte d’une grande diversité, est composée de Marie-Christine Proulx, Simon Boulerice, Varda Étienne, Francisco Randez, Bryan Audet, Marie-Josée Gauvin, Mélissa Bédard, Guylaine Tanguay et Éléonore Lagacé. Des nouveaux collaborateurs se joignent à l’équipe cet été : Émilie Fournier, Martin Vachon, Andy Mailly- Pressoir, Pascal Boyer, Philippe Lacroix et Anabelle St-Pierre.

Grande nouveauté : Sucré Salé Grillé!



Un nouveau segment à l’émission viendra titiller les papilles chaque vendredi : Sucré Salé Grillé. Des artistes ou des chefs bien connus viendront jaser de leurs actualités tout en cuisinant leur recette de BBQ préférée avec l’un des collaborateurs de l’émission. Les recettes seront disponibles sur zeste.ca, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et amateurs de BBQ.

Le lundi 23 mai à 18 h 30, la saison est lancée en grand!

La 21e saison démarre sur les chapeaux de roues! Dans une formule 5 à 7, l’équipe a décidé de faire les choses en grand avec une émission enregistrée devant public à la Biosphère de Montréal.

À cette occasion, Maxime Boivin, mixologue, préparera des cocktails colorés et festifs tandis que la DJ Sandy Duperval ajoutera encore plus d’ambiance avec sa musique. Patrice Bélanger recevra le coloré Pierre-Yves Roy-Desmarais qui discutera humour et musique, Varda Étienne s’entretiendra avec Anouk Meunier, lauréate de l’Oreille d’or à Chanteurs masqués, et Francisco Randez fera un retour sur le parcours sans faute de la grande gagnante de Star Académie, Krystel Mongeau!