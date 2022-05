Le trésor de Saint-Castin lance Billy Rioux et Samuel Venière dans une véritable chasse au trésor! 

Diffusée le lundi à 22 h, dès le 30 mai, la série documentaire nous fait découvrir un personnage historique plus grand que nature : le baron de Saint-Castin.

Signés N12 Productions, les 8 épisodes de 60 minutes révèlent les coups d’éclat de l’homme, ses faits d’armes, sa contrebande, ses enfants métissés, son alliance avec les Abénakis et tous les détails sur son trésor perdu.

Jugé « mauvais exemple », Saint-Castin a été banni de l’histoire! Arrivé en Nouvelle-France en 1666 à l’âge de 13 ans, Jean-Vincent d’Abbadie de Saint-Castin est devenu, d’après certains, l’homme le plus riche d’Amérique du Nord. Selon les rites amérindiens, il a épousé la fille d’un grand chef abénakis. Puis, fort de cette alliance, il a mené différents commerces de grande envergure et fait même une lucrative contrebande avec les ennemis, les marchands de Boston.

Grâce à la fortune amassée, il a attaqué forts et villages de la Nouvelle-Angleterre et, surtout, a enterré un trésor. Une partie de celui-ci, soit 2000 pièces de monnaie, a été trouvée par un fermier au milieu du 19e siècle. Aidés par Maïté La Rosa et Roger Cantin, les enquêteurs et historiens Billy Rioux et Samuel Venière partent aujourd’hui à sa recherche.

« Cette enquête met en lumière une période fascinante de notre histoire. Une époque où les autochtones et nos ancêtres venus de France s’entraidaient et combattaient ensemble pour préserver leur nation respective. Le choix de Saint-Castin de vivre parmi le peuple abénakis et d’être accepté comme un des leurs en est un formidable exemple. J’ai beaucoup appris de cette relation fraternelle où tout un chacun en tirait profit. », affirme Alain Dagenais, producteur au contenu.

Selon Hugues Dufour, délégué de production chez Corus, le baron était un personnage fabuleux : « Je ne savais pas qu’on pouvait vivre autant de vies en une seule! Il était à la fois un héros, un hors-la-loi, un grand stratège militaire et un astucieux homme d’affaires. Cette série est une épopée palpitante. La recherche du trésor nous transporte au Québec et au Maine, dans le tréfonds des territoires acadien et abénakis de l’époque. »

La série documentaire Le trésor de Saint-Castin sera diffusée à Historia le lundi à 22 h, dès le 30 mai.