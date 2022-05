Tous les théâtres, toutes les productions et tous les forfaits et formules sont réunis dans un portail

Le retour sans contraintes du théâtre dans le calendrier culturel québécois a réjoui le public de tout le Québec autant que les artistes et les professionnels des arts de la scène.

Pour la première fois dans l’histoire du théâtre d’ici, tous les diffuseurs spécialisés et un grand nombre de diffuseurs pluridisciplinaires, issus de la diversité de la pratique théâtrale québécoise, s’allient pour un but commun : faire rayonner le théâtre.

Afin de contribuer à faire un succès encore plus retentissant de la prochaine rentrée théâtrale aussi inhabituelle qu’historique, le Conseil québécois du théâtre, avec le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec, lance le portail rendezvoustheatre.ca.

Prendre fait et cause pour notre théâtre



Il est indéniable que les arts vivants ont besoin du public et que le public a besoin des arts vivants. Ainsi, accepter le rendez-vous lancé et s’offrir le privilège d’un abonnement s’avère l’une des façons les plus évocatrices d’exprimer son amour pour cet art riche qui fait notre fierté.

Depuis toujours, le milieu théâtral québécois innove et sa nouvelle plateforme est un signe tangible de sa capacité à se réinventer. C’est donc dans un esprit de solidarité et de soutien mutuel que le portail rendezvoustheatre.ca a été créé.



Sur un même site, le public trouvera toute l’offre d’abonnements et de forfaits de théâtre au Québec; l’inscription et l’affichage y sont gratuits pour tous les diffuseurs de théâtre d’ici.



Choisir un forfait ou un abonnement à rendezvoustheatre.ca, c’est s’assurer de ne pas manquer l’indispensable rendez-vous de la prochaine saison et de prendre, maintenant, fait et cause pour notre théâtre.



Comment répondre « présent » au rendez-vous?



Pour la toute première fois depuis deux ans, les amateurs de théâtre peuvent enfin acheter des abonnements au théâtre. Choisir un abonnement classique ou un forfait est un merveilleux moyen de profiter pleinement des bienfaits et des plaisirs qu’offrent les arts de la scène.



S’engager maintenant, c’est s’assurer de faire partie de rencontres hautes en émotions et de se réserver du temps de qualité dans son horaire, et ce, sur une base régulière.

Sur le site rendezvoustheatre.ca, il est facile de consulter l’offre, de voir tout ce qui se joue et se jouera dans les régions et dans les grands centres : cliquez, commandez et le tour est joué, vous serez au rendez-vous!

Il est possible de s’abonner pour la saison 2022-2023 ou de s’offrir des forfaits pour des productions à voir dans les semaines ou les mois à venir.

Anne-Marie Cadieux aussi au rendez-vous

Pour le lancement de rendezvoustheatre.ca, la comédienne Anne-Marie Cadieux agira comme ambassadrice de la campagne et se retrouvera, entre autres, dans des publicités télévisées. Le portail fera aussi l’objet de publicités numériques dans les médias sociaux et ailleurs.

Une campagne conçue par un milieu théâtral plus concerté que jamais

Aujourd’hui, c’est toute la diversité du théâtre québécois qui se réunit et crée une force commune pour promouvoir son art. Un comité consultatif, composé de représentants des différents diffuseurs théâtraux (ADST, TAI, Centre Segal et Les Voyagements - Théâtre de création en tournée), a participé activement au développement de la campagne et du portail.



Le portail rendezvoustheatre.ca est officiellement lancé depuis le 16 mai 2022.