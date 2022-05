C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la grande famille de l’Harmonie Laval vous invite à ses trois concerts du mois de juin.

Les harmonies Laval, Aurora et Vivace ont le plaisir de vous inviter à leur premier concert depuis plus de 2 ans !

Tout d’abord, l’Harmonie Laval vous invite à la Maison des arts de Laval le samedi 4 juin 2022 à 20 h pour son concert L’Harmonie Laval, un vent de liberté. Sous la direction de Diane Caplette, venez voyager avec nous afin de découvrir les plus hauts monts, la chaleur du Sud, les beautés de l’Europe et bien plus encore !

Ensuite, c’est l’Harmonie Aurora qui vous invite à la Maison des arts de Laval le samedi 4 juin 2022 à 14 h pour son concert Toujours libre de voyager ! Sous la direction de Alain Bisson, les musiciens auront le plaisir de présenter, en première, une pièce de Jonathan Dagenais. Ils vous transporteront ensuite dans des émotions diverses par un voyage à travers les souvenirs.

Finalement, l’Harmonie Vivace vous invite à la Maison des arts de Laval le samedi 4 juin à 19 h 30, pour présenter Vivace a besoin d’espace ! Sous la direction de Catherine Parr, les musiciens vous feront redécouvrir la beauté naturelle de notre planète à travers un voyage. Vous aurez aussi la chance de visiter l’espace pour voir les beautés de notre galaxie !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.harmonielaval.org.