La Maison des arts de Laval vous propose une programmation rassembleuse et tout en modernité

La Maison des arts de Laval (MDA) dévoile sa programmation 2022-2023 en favorisant encore une fois l’accès aux différentes formes de culture contemporaine, notamment par la proposition d’une quinzaine des meilleurs spectacles de l’heure en danse, en théâtre de création, en conte et en arts visuels.

Plus de 12 spectacles jeune public de disciplines variées seront aussi offerts, ainsi que des rencontres avec les créateurs en marge des représentations et des expositions.

La saison débutera en force le 31 juillet avec le retour de Triennale Banlieue ! Interrègnes, un événement d’art actuel unique dont la trentaine d’activités gratuites sera déclinée aux quatre coins du territoire lavallois.

« J’espère que les Lavalloises et les Lavallois partagent mon excitation face à l’annonce de la nouvelle programmation de la Maison des arts de Laval. Encore une fois, nous pourrons assister à des créations artistiques de qualité qui nous feront vivre des expériences enrichissantes et émouvantes. Profitons de notre Maison des arts, encourageons les artistes et laissons-nous surprendre ! », commente Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

Spectacles grand public

En arts de la scène, les œuvres au programme sont porteuses de drames et d’espoirs. La rentrée s’amorcera en danse avec le solo introspectif Invisible无形 de Tony Chong, suivi notamment du théâtre documentaire Corps titan (titre de survie).

Par la suite, Le loup, des Productions Duceppe, avec Maude Guérin et Luc Senay, donnera le coup d’envoi de la seconde partie de la saison, en 2023. Soulignons que la MDA accueillera le Théâtre de la Ligue Nationale d’Improvisation pour la première fois à Laval, avec la LNI s’attaque aux classiques ! dans l’univers de Larry Tremblay.

Arts visuels à la Salle Alfred-Pellan

La Salle Alfred-Pellan (SAP) offrira une programmation 2022-2023 entièrement gratuite. Elle débutera avec la 3e édition de l’événement d’art actuel et de participation citoyenne Triennale Banlieue ! Interrègnes, commissariée par Marie Perrault et le co-commissaire Yan Romanesky, où 19 artistes et duos d’artistes et plusieurs scientifiques interrogeront notre rapport à la nature.

La programmation se poursuivra avec l’exposition collective Faire communauté : l’imprimé qui rassemble, suivie de l’œuvre Les horizons marqueurs d’Amélie Proulx. Pour clore la saison, l’artiste Surabhi Ghosh présentera Le poids de nos mythes. À noter qu’en parallèle, les créations des artistes Berriouche Feddal, Michaëlle Sergile et Sarah Madgin seront présentées au Foyer du théâtre des Muses.

Spectacles jeune public

Le volet jeune public de la MDA sera composé de 13 spectacles. Entre autres, les familles pourront assister au spectacle de danse Le problème avec le rose, au spectacle de théâtre d’objets et de marionnettes Hermanitas et à la représentation en arts du cirque À deux roues, la vie !

Dans le cadre du festival Petits bonheurs, les tout-petits pourront s’initier aux percussions avec L’archipel aux mille sons et au théâtre avec À table ! De plus, MDA en tournée, qui revient pour une troisième année, présentera le projet L’enfant corbeau.

À propos de la Maison des arts (MDA) et de la Salle Alfred-Pellan

La MDA existe depuis 36 ans, et son équipe a toujours à cœur de présenter au public des œuvres actuelles. Les spectateurs et les visiteurs peuvent être accompagnés dans leurs découvertes par le biais de visites commentées, de rencontres animées avec les artistes, d’ateliers créatifs et de publications.

La Salle Alfred-Pellan, unique institution muséale en art sur le territoire lavallois, est un espace de dialogues multiples entre les créateurs et les visiteurs.

Renseignements additionnels

Pour connaître toute la programmation et faire l’achat de billets de spectacle, consultez le site Web de la Maison des arts de Laval : maisondesarts.laval.ca.

Pour demander un exemplaire de la brochure, écrivez à [email protected]