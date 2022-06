Le 12e Festival Classica se poursuit ce week-end avec 6 concerts

Débuté le 27 mai dernier et se poursuivant jusqu’au 19 juin, le 12e Festival Classica offre 6 concerts lors du week-end des 3, 4 et 5 juin !

« La programmation de cette année, tout italienne, plonge les spectateurs au cœur de la sensualité et du lyrisme. Rossini, Donizetti, Bellini, Sgambati, Vivaldi et Monteverdi seront au programme de ce week-end ! J’invite les festivaliers à se déplacer pour profiter pleinement du retour en force du concert vivant ! », a déclaré le directeur général et artistique du Festival, Marc Boucher.

Petite messe solennelle - 3 juin à 18 h 30 (Saint-Lambert)

Quand Rossini composa ce chef-d’œuvre, il était âgé de 71 ans et avait pris sa retraite depuis 34 ans ! Ce « dernier péché mortel de ma vieillesse », suivant ses propres mots, ne cesse d’éblouir par son inventivité magistrale et ses mélodies d’opéra délicieuses !

Avec Hugo Laporte, Myriam Leblanc, Antonio Figueroa, Florence Bourget et l’Ensemble vocal Arts-Québec, sous la direction de Matthias Maute. Une présentation de Gestion de patrimoine Assante.

Basta parlare ! - 3 juin à 21 h (Saint-Lambert)

En Italie, au 17e siècle… La voix, qui jusque-là occupait le centre de la scène, commence à céder du terrain aux instruments qui se développent techniquement pour mieux servir une musique nouvelle, axée sur la virtuosité et le lyrisme.

Avec Vincent Lauzer, Tristan Best, Antoine Malette-Chénier, Hank Knox et Marie Nadeau-Tremblay (révélation classique Radio-Canada 2021-2022 et Prix Opus découverte de l’année).

Canzone di notte - 4 juin à 14 h (Saint-Lambert)

La soprano Marianne Lambert partage la scène avec sa complice Valérie Milot (harpe) et propose un concert rassemblant de très beaux airs de Rossini, Donizetti, Bellini, Sgambati, Mozart et Schubert ayant pour point commun la nuit, airs qui charment et invitent à la rêverie.

Femmena - 4 juin à 19 h 30 (Saint-Lambert)

Accompagné par un trio de musiciens dirigé par le pianiste Dominic Boulianne, Gino Quilico rend hommage aux femmes. Mala Femmena, Mi Mancherai, Adagio pour une femme, La Légende du cheval blanc et Be my love sont quelques-unes des œuvres à l’affiche.

Une présentation de Développement économique de l’agglomération de Longueuil.

Les Quatre Saisons de Vivaldi recomposées par Max Richter - 5 juin à 14 h (Saint-Lambert)

Écrite par Max Richter, compositeur de musique classique et électronique contemporaine, cette œuvre en 13 mouvements rend hommage aux Quatre Saisons de Vivaldi.

Son style « postclassique » s’inspire de la musique électronique, du punk et du rock psychédélique. Avec le violoniste Marc Djokic et l’Orchestre de chambre de la Montérégie. Une présentation de Primi Piatti.

Vespro della Beata Vergine - 5 juin à 19 h 30 (Boucherville)

Les Vêpres constitue une œuvre foisonnante dans laquelle Monteverdi se montre à la fois homme d’église et homme de théâtre. Avec Myriam Leblanc, Magali Simard-Galdès, Josée Lalonde, Ian Sabourin, Antonio Figueroa, Nils Brown, Thomas Vinals, Clayton Kennedy, William Kraushaar, l’Ensemble Caprice et l’Ensemble vocal Arts-Québec, sous la direction de Matthias Maute. Une présentation de la Ville de Boucherville.

Programmation complète et billets

Pour se procurer des billets pour ces concerts et découvrir la programmation complète de la 12e édition du Festival : festivalclassica.com/programmation

À propos du Festival

Fondé en 2010, le Festival Classica s’est donné comme mission de promouvoir un espace public qui provoque la rencontre entre la musique classique au sens large, les artistes, la relève musicale et la population, tout en priorisant l’embauche prépondérante d’artistes québécois et canadiens.