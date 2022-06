Premier extrait d’un nouvel album pour Olivier Dion

Après avoir lancé il y a un an Rendez-vous, une chanson originale devenue un véritable hit estival, l’auteur, compositeur et interprète Olivier Dion présente aujourd’hui VRAIMENT, un premier avant-goût de son prochain album, attendu à l’automne 2022.

« Mon projet le plus significatif et le plus personnel jusqu’ici », dira-t-il. Il en dévoile aujourd’hui une pièce introspective, portée par une pop accrocheuse et lumineuse, qui contraste habilement avec le touchant propos.

Une chanson dont il signe les paroles et la musique avec la complicité d’Alain Corson et Boban Apostolov.

« VRAIMENT évoque les remises en question qui m’ont habité lors de certains passages plus difficiles de ma vie. Alors que je vivais dans un stress continu, j’en suis venu à me poser la question “suis-je toujours au bon endroit ?” De là est née une chanson qui reflète un état qui m’apparaît universel : se retrouver prisonnier face à sa vie et ses choix. Menotté par quelque chose qui va bien au-delà de nos passions et de nos propres envies. », précise Olivier Dion.

Révélé à Star Académie en 2012, également animateur, comédien et danseur, Olivier Dion mène, ces dernières années, une vie professionnelle bien remplie ! Actuellement installé à Montréal, l’artiste originaire de Sherbrooke a passé beaucoup de temps en Europe depuis 2015.

En plus de la parution de deux albums solos — Olivier Dion (2014) et Exposed (2019) — il se retrouvait, entre-temps, finaliste de la 6e saison de Danse avec les stars (TF1, 2015), décrochait le rôle principal de D’Artagnan dans la comédie musicale Les trois mousquetaires en France (2016) et prenait, en 2018, la barre de l’émission Danser pour gagner (V), adaptation d’America’s Best Dance Crew. Olivier Dion travaille actuellement sur son troisième album qui marquera son grand retour au Québec.