L'Orchestre symphonique de Laval souhaite découvrir de nouveaux talents

L’Orchestre symphonique de Laval (OSL) annonce que Alain Trudel, son chef attitré, directeur musical et artistique depuis 2006, a informé le conseil d’administration qu’il souhaitait tirer sa révérence.

« Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour remercier Alain pour les 15 années passées à la barre de l’Orchestre symphonique de Laval et pour son engagement renouvelé à l’égard des musiciens et du public. Il est rare de rencontrer une personne aussi dévouée, compétente et engagée dans sa communauté que monsieur Trudel. L’OSL tient à souligner son professionnalisme et son amour pour la musique, ce qui a contribué à hisser la renommée de l’Orchestre vers de plus hauts sommets. », a déclaré Claude Choinière, président par intérim du conseil d’administration de l’OSL.

« Je tiens particulièrement à remercier les extraordinaires musiciens de l’Orchestre, le formidable et fidèle public, Sandra Chartrand, Alain Demers, Marie-Pierre Roland, Maude Brunet ainsi que toutes les personnes qui soutiennent l’OSL. », a déclaré Alain Trudel.

Vent de renouveau sur l’OSL

En remplacement de Monsieur Trudel, plusieurs chefs seront invités tour à tour à diriger les concerts de l’OSL.

« Le départ d’Alain est une opportunité pour mettre en place un comité qui chapeautera le recrutement, mais nous voulons nous laisser le temps de découvrir de nouveaux talents. Nous écouterons notre public et rechercherons la meilleure synergie entre les chefs invités et nos musiciens afin de poursuivre notre mission : faire entendre et partager la musique symphonique dans un esprit de convivialité et de proximité. », a ajouté Claude Choinière.

La saison 2022-2023 sera dévoilée sous peu. Cette saison sera éclectique, offrant un bel équilibre entre modernité et tradition dans une démarche de continuité et à la fois d’ouverture, avec une identité colorée, énergique et moderne, à l’image de la diversité des musiques, des compositeurs et compositrices, et des époques présentées lors des concerts.

En attendant l’automne, l’OSL, ses musiciens et ses musiciennes sont fiers d’accueillir le public ces prochaines semaines, notamment aux Zones musicales les 9 et 10 août prochains.