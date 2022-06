L’été est à nos portes, tout comme la nouvelle saison des virées patrimoniales

À moins d’une heure de Montréal, dans les Basses-Laurentides, se trouve la municipalité de Saint-Placide, un endroit charmant qui gagne à être mieux connu des touristes. Situé au bord du majestueux lac des Deux-Montagnes, ce village de près de 1 800 habitants et ses alentours ont inspiré six artistes à vous convier à un parcours inédit et unique ...