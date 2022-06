Pour lancer la saison estivale, OASIS immersion offre un rabais de 20% aux familles, du 23 juin au 3 juillet inclusivement

L'été arrive! Afin de démarrer les vacances en beauté, OASIS immersion, la plus grande destination immersive permanente au Canada située au Palais des congrès de Montréal, offre aux familles (Max. 2 adultes + 2 enfants ou plus) un rabais spécial de 20%, du jeudi 23 juin au dimanche 3 juillet inclusivement.

L'occasion parfaite pour découvrir la nouvelle expérience immersive entièrement créée à Montréal VAN GOGH-Distorsion, où petits et grands peuvent s'immerger dans l'oeuvre du célèbre peintre, comme jamais auparavant.

D’une durée de 65 minutes, ce parcours lumineux et interactif à travers plus de 225 tableaux, croquis et esquisses, offre une relecture contemporaine de l’œuvre et imagine ce que Van Gogh aurait pu réaliser avec les outils de création d’aujourd’hui.