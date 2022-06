Plan de développement culturel de la région de Laval : deux tiers des actions sont en œuvre

La Ville de Laval, Culture Laval et le comité de vigie du Plan de développement culturel de la région de Laval (PDCRL) dévoilent leur bilan de l’année 2021, lequel brosse un portrait positif de la mise en œuvre de 97 actions inscrites pour les 2 premières années de réalisation.

Malgré les impacts de la crise sanitaire sur le déploiement du plan, un peu plus des deux tiers de ses actions sont en cours de réalisation ou mises en place.

Parmi les initiatives du bilan, mentionnons la fin des travaux de construction du nouveau bâtiment du Musée de la santé Armand-Frappier, l’adoption d’une première ’ et le dépôt d’un mémoire de Culture Laval dans le cadre des consultations publiques sur le projet de règlement de Code de l’urbanisme (CDU) et sur le programme particulier d'urbanisme (PPU) du centre-ville de Laval.

Ces réalisations porteuses pour le développement de la culture sur le territoire témoignent de l’engagement de tous les partenaires à rendre la culture plus accessible aux citoyens et à soutenir les acteurs culturels lavallois.

« C’est un excellent bilan qui est dévoilé aujourd’hui. Les actions mises en place ont permis d’atteindre un très large public, qu’on pense à la programmation alternative pour rejoindre les familles dans les quartiers et sur le Web, à la création de Village Laval près du Collège Montmorency ou encore à l’adoption du nouveau programme de soutien aux grands événements. La liste est longue, et on ne peut que s’en réjouir! Il s’agit de réalisations concrètes qui rendent la culture accessible à tous. », commente Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

« La publication du deuxième bilan du PDCRL illustre de manière éloquente l’engagement des partenaires, des membres du comité de vigie et de tous les porteurs de l’une des 143 actions du PRCRL à l’endroit du développement culturel régional. Synthétique et plus concise, cette approche revisitée du bilan permet à tous de découvrir et de mieux comprendre où nous sommes rendus dans cette incroyable aventure culturelle collective. », mentionne Talia Hallmona, présidente de Culture Laval.

Quelques-unes des initiatives marquantes

Parmi les initiatives réalisées au cours de l’année 2021 qui ont contribué à rendre la culture plus accessible pour tous les citoyens et à soutenir les acteurs culturels :