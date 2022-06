Allier jeux, plaisir et apprentissages pour maintenir les acquis scolaires pendant l’été

Avant la fin de l’année scolaire, la campagne Lire ça se vit, pilotée par le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE), a développé une variété d’outils qui proposent des activités estivales ludiques pour les enfants âgés de 4 à 12 ans, avec une attention particulière accordée au développement de la littératie et de la numératie.

Ces outils s’adressent aux intervenants scolaires, communautaires, municipaux, ainsi qu’aux familles qui souhaitent favoriser le maintien des apprentissages scolaires chez leurs jeunes pendant l’été.

Lire, ça se vit au camp !

Initié dans l’objectif de valoriser et de favoriser les activités de lecture durant l’été, le projet Lire, ça se vit au camp ! a distribué, pour une deuxième année consécutive, des trousses « Lit de camp », une initiative du Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l’ensemble des 22 sites de camps de jour municipaux et à 15 organisations communautaires offrant des activités estivales.

Élaborées en collaboration avec un comité de travail multisectoriel, ces trousses contiennent une sélection de livres et de magazines jeunesse, un jeu et des idées d’activités clé en main à la fois stimulantes et amusantes. On y trouve aussi une banque de questions à poser lors d’animations littéraires pour aider les jeunes à développer leurs compétences et leur intérêt pour la lecture.

De plus, trois formations ont été offertes aux organisations concernées, entre autres, pour sensibiliser les intervenants à la perte d’acquis scolaires pendant l’été et pour présenter le contenu des trousses « Lit de camp ».

Le plaisir de la numératie

Les connaissances en mathématiques sont les plus touchées par la glissade de l’été, c’est-à-dire la perte des acquis durant la période estivale, puisque les enfants ont moins d’occasions de les mettre en pratique.

C’est pourquoi la campagne Lire, ça se vit ! propose diverses façons simples d’intégrer les concepts mathématiques à des jeux et à des activités du quotidien. En plus d’un dossier et d’une fiche thématiques à l’intention des intervenants et des animateurs de camps de jour, une capsule vidéo en ligne fournit un résumé des différents conseils pour stimuler les compétences en numératie.

Des gestes simples à poser en classe et à la maison

En collaboration avec le Centre de services scolaire de Laval (CSS de Laval), un atelier de discussion sur les activités estivales a été proposé aux intervenants scolaires des écoles primaires. Cette activité clé en main, parfaite pour les derniers jours d’école, vise à susciter des échanges et réflexions sur les types d’activités à privilégier durant les vacances pour conserver ses acquis scolaires.

En complément à cet atelier, une toute nouvelle fiche a été développée pour démontrer aux parents que le maintien des acquis scolaires chez leurs jeunes n’a pas besoin d’être compliqué ni stressant.

À l’aide d’un jeu BINGO, cette fiche leur propose une panoplie d’activités ludiques, des trucs et des astuces simples pour faire vivre aux jeunes un été à la fois amusant et enrichissant. En partageant une photo d’elles-mêmes en train de réaliser une des activités proposées, les familles peuvent même courir la chance de gagner une sortie familiale à la rentrée. Plus de 28 000 exemplaires de cette fiche ont été acheminés aux écoles primaires du CSS de Laval.

Plus de 186 000 $ pour prévenir la glissade de l’été à Laval

Mandaté à travailler avec les partenaires de la région à la prévention des effets de la glissade de l’été, le RLPRE a soutenu 11 projets estivaux avec un financement provenant du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ).

Les projets retenus visent des territoires et des groupes d’âge différents, mais ont un objectif en commun : de prévenir la perte des apprentissages scolaires pendant l’été en offrant aux jeunes des activités pédago-ludiques qui permettent leur développement sur les plans éducatifs, sociaux, physiques et affectifs.

À propos de Lire, ça se vit !

Lire, ça se vit ! est une campagne de valorisation de la lecture qui vise à mieux reconnaître et valoriser la diversité des pratiques de l’écrit, le plaisir de lire et l’importance de la lecture à tout âge et sur tout médium.

En élargissant le regard collectif que nous portons sur les pratiques de lecture et d’écriture, la campagne souhaite rendre plus attrayante et accessible la lecture au quotidien, un déterminant important de la réussite éducative et scolaire.

Plus d’informations sur la variété d’outils sont disponibles au www.lirecasevit.com.

À propos du Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE)

Le RLPRE est une instance de concertation régionale qui a pour mission de contribuer à la persévérance scolaire et à la réussite éducative des jeunes et des adultes lavallois par la mobilisation des acteurs de tous les milieux autour d’initiatives concertées. Il sensibilise également tous les Lavallois et Lavalloises à l’importance de leur apport à la réussite éducative.

Plus d’informations sont disponibles au rlpre.org.