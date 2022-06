Le Musée de la santé Armand-Frappier salue la contribution de six membres honoraires

Le Musée de la santé Armand-Frappier s’apprête à déménager dans de nouvelles installations spacieuses et modernes et à débuter un nouveau chapitre de son histoire à compter de l’automne 2022.

Il a profité de son assemblée générale annuelle tenue le 16 juin pour souligner l’appui inestimable de six personnes qui ont contribué par leurs services exceptionnels au rayonnement de l’institution depuis sa fondation en 1994.

Ces six nouveaux membres honoraires sont :

Mme Manon Caron : Directrice générale de l’organisme de concertation et de développement régional ayant accompagné le Musée dans ses démarches de financement de 1998 à 2014

M. Marc Demers : Maire de Laval de 2013 à 2021 ayant permis la prise en charge par la municipalité de la construction des nouvelles installations du Musée

Dr Gervais Dionne : Mécène du Musée depuis 2013

Mme Karine Labelle : Auditrice de la corporation de 2013 à 2021

M. Yannis Mallat : Administrateur de la corporation de 2016 à 2020

Mme Monique Roy : Administratrice de la corporation de 2006 à 2014



L’appui de ces six nouveaux membres honoraires témoigne de l’importance d’offrir à tous des activités qui stimulent et nourrissent la curiosité à l’égard des sciences relatives à la santé, pour finalement contribuer au bien- être des individus, des collectivités et de la planète.

Un conseil d’administration sous le signe de la compétence et de l’engagement

Lors de cette même assemblée générale annuelle, les membres du Musée de la santé Armand-Frappier ont renouvelé les mandats de quatre des neuf administrateurs de la corporation.

Le conseil d’administration du Musée est composé des personnes suivantes :

Rosemonde Mandeville

Présidente du conseil d’administration

Administratrice de sociétés

Gabrielle Moisan

Vice-présidente du conseil d’administration

Associée, biochimiste, avocate et agente de brevets, ROBIC

Christian Settano

Trésorier

Premier vice-président, Direction financière, Investissement Québec

François Allard

Administrateur

Administrateur de sociétés

Nadine Beauger

Administratrice

Présidente-directrice générale, IRICoR

Claude Benoit



Administratrice

Consultante en muséologie et gestion d’organismes culturels

Luc-Alain Giraldeau

Administrateur

Directeur général, Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Emmanuelle Jarry

Administratrice

Professionnelle des ressources humaines

Yves Michel Volcy

Administrateur

Directeur général, Centre de services scolaire de Laval

« Le Musée est privilégié de pouvoir compter sur neuf administrateurs d’exception, engagés et à l’écoute des besoins de l’institution. Par leur implication, ils mettent à profit leurs compétences et expériences afin d’assurer la saine gouvernance et la pérennité de l’organisation. Leur présence et leur soutien sont précieux et plus qu’appréciés et témoignent de leur engagement envers la mission de l’institution. Le Musée les remercie chaleureusement et salue leur dévouement. », confie Guylaine Archambault, directrice générale du Musée.

Le Musée déménage!

Aujourd’hui marque la fin de l’ exposition temporaire Bouger! au site original du Musée, situé au 520, boulevard des Prairies à Laval. Les activités du Musée reprendront à l’automne 2022 lors de l’inauguration de ses nouvelles installations au 2150, autoroute des Laurentides, dans des espaces connexes à ceux du Cosmodôme de Laval.

Avec ses deux salles d’exposition, ses quatre laboratoires et ses trois salles multifonctions répartis sur deux étages, le Musée continuera d’offrir une programmation dynamique et engageante. Au programme : la visite de deux expositions, des ateliers scientifiques en laboratoire, des camps de jour, des conférences et bien d’autres activités, pour les scientifiques en herbe et les plus avertis.

À propos du Musée de la santé Armand-Frappier

Inspirée par le legs du Dr Frappier, le Musée de la santé Armand-Frappier a pour mission de favoriser la compréhension des sciences relatives à la santé humaine afin de contribuer au bien-être des personnes et des collectivités.

En plus d’offrir une programmation éducative et culturelle à ses nombreux publics, le Musée possède une large collection d’objets témoins de la vie et de l’œuvre du Dr Armand Frappier, dont il assure la conservation et la mise en valeur.