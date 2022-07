Lancement du 6e album de Wesli dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal

C’est dans le cadre du prestigieux Festival international de jazz de Montréal que Wesli lancera Tradisyon, un sixième album en carrière, avec un spectacle le dimanche, 3 juillet à 22 h sur la scène Loto-Québec.

Comme son nom l’évoque, Tradisyon se veut un opus campé dans les racines haïtiennes du montréalais Wesley Louissaint, ainsi qu’un retour aux sources et aux traditions musicales de son île natale.

En puisant dans ces traditions, l’Afrique émerge inévitablement au travers de ces 19 chansons empreintes de sons vaudous des Lakous, de rythmes banda, rara, petro, ganga, nago, congo et yanvalou, de chant créole, yoruba et voudou, le tout accompagné d’instruments anciens tels que le bamboo, le manouba, le wimblé, la kata, le segon, la boula, la manman, la flûte peule et le banjo, instrument fétiche de l’artiste.

La signature de Wesli se retrouve dans le métissage de ces sons traditionnels, en plus des sons folkloriques troubadours et des instruments plus modernes comme la contrebasse, l’accordéon et la guitare.

Jouissant d’une réputation internationale depuis plusieurs années, Wesli s’avère un artiste de scène électrisant. En plus de s’adonner au chant, l’artiste s’accompagne de plusieurs instruments, réalise des arrangements complexes, mixe ses compositions et livre toujours un message engagé axé sur le métissage culturel, le vivre ensemble.

D’autre part, en compagnie du Wesli Band, sa costaude bande de musiciens qui magnifie à coup sûr ses prestations, Wesli collabore fréquemment avec d’autres artistes de renom. Pour cet album, c’est sur la pièce Peze Café, une chanson de Lakou Kongo d’Haïti que l’on retrouve l’invité spécial Kizaba en plus de Paul Cargnello sur Le soleil descend, le premier extrait paru l’été dernier.

La voix de Wesli prête une parfaite authenticité à raviver la musique traditionnelle d’Haïti, en danger de disparition avec la mondialisation et le grand intérêt envers les réseaux sociaux.

Pour contrer cet état de choses, Wesli a composé pour Tradisyon trois pièces hommages à des légendes maintenant disparues ; la chanson Samba (au rythme pétro) rend hommage à Azor Rasin Mapou (1965-2011) tandis que la pièce rara Wawa sé rèl O célèbre le ténor de la musique racine Wawa Rasin Kanga (1938-2020). Finalement, Konté m Rakonté m chante les louanges d’Éric Charles (1965-2016), un ténor de la série Ayiti Troubadour.

Notons qu’un septième album de Wesli, intitulé Tradisyon 2 est déjà prévu pour parution le 29 septembre 2022. Ce deuxième chapitre explore aussi la musique traditionnelle, en y ajoutant une trame électronique qui lui procure un son urbain, festif et contemporain, tout en gardant le cap sur des messages porteurs d’espoir, de valeurs sociales, de solidarité et de partage.