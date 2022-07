Le nouveau film de Michel Hazanavicius sera présenté en ouverture du festival Fantasia

Les Films Opale distribue le nouveau film de Michel Hazanavicius, COUPEZ! qui sera présenté en ouverture du vendredi 15 juillet prochain au Concordia Hall, dans le cadre de FANTASIA.

Présenté en sélection officielle, film d’ouverture lors du dernier Festival du films à Cannes, acclamé autant par la critique que le public, COUPEZ! sortira sur les écrans du Québec le 7 octobre prochain.

FANTASIA se déroulera du 14 juillet au 3 août. Le festival a également permis à populariser le film One cut of the dead, qui avait été présenté en 2018 à FANTASIA, dont le réalisateur Michel Hazanavicius s’est inspiré pour scénariser COUPEZ!

Réalisé et scénarisé par Michel Hazanavicius (The Artist), et mettant en vedette Romain Duris et Bérénice Bejo, la comédie COUPEZ!, nous fait vivre les dessous d’un tournage de film de zombies tourné dans un bâtiment désaffecté, réalisé en un seul plan-séquence pour une diffusion en direct sur un site japonais, qui tourne à la catastrophe. Entre techniciens blasés et acteurs peu impliqués, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à ce film d'horreur.

COUPEZ! est un film avec un concept percutant; un début frôlant le désastre qui prend rapidement un tournant pour finir de manière totalement inattendue et explosive!

Michel Hazanavicius, réalisateur, scénariste, monteur et acteur français, est connu du grand public pour la réalisation de deux parodies de film d’espionnage avec Jean Dujardin, OSS 117 : Le Caire, nid d’espions et OSS 117 : Rio ne répond plus, et puis pour celle du film romantique muet en noir et blanc The Artist, interprété également par Jean Dujardin et Bérénice Béjo. Ce dernier film a remporté plus de cent récompenses en 2012, incluant le British Academy Film Award du meilleur film, du meilleur scénario et de la meilleure réalisation, le César du meilleur film et de celui de la meilleure réalisation, ainsi que les Oscars du meilleur film, de la meilleure réalisation et celui du meilleur acteur pour Jean Dujardin. COUPEZ ! est son huitième long métrage.

Distribué par Les Films Opale, COUPEZ! prendra l’affiche au Québec le 7 octobre 2022.