La Triennale Banlieue !, intitulée Interrègnes, réunira pas moins de 19 artistes ou duos d’artistes du Québec, du Canada et de la France

Pour cette troisième édition intitulée Interrègnes et qui se tiendra du 31 juillet au 30 octobre 2022, la Triennale Banlieue ! se penche sur la présence de la nature dans le territoire suburbain, explorant les dynamiques qui lient l’habitat humain et les écosystèmes naturels.

Cet événement unique, composé d’une exposition collective d’art actuel dont le commissariat a été assuré par Marie Perrault avec l’apport du co-commissaire, le géographe Yan Romanesky, réunira 19 artistes ou duos d’artistes du Québec, du Canada et de la France dont les démarches font écho à la place de la nature dans les banlieues nord-américaines :

Sophie Aubry (Montréal, QC)/Michael Belmore (Whitchurch-Stouffville, ON)/ Ludovic Boney (Lévis, QC) / Marie Côté (Montréal, QC)/ Marie-Suzanne Désilets (Montréal, QC)/ Nicolas Grenier (Montréal, QC) / Marilou Lemmens et Richard Ibghy (Durham-Sud, QC)/ Catherine Lescarbeau (Gatineau, QC)/ Deborah Margo (Ottawa, ON) / Louise Noguchi (Toronto, ON)/ Steven Orner (Montréal, QC, New York, É.-U.)/ Graeme Patterson (Sackville, N-B) / Boris Pintado (Montréal, QC) / Ariane Plante (Montréal, QC)/ Ross Racine (Montréal, QC) / Eugenia Reznik (Longueuil, QC) / Andreas Rutkauskas (Kelowna, C-B) / Scenocosme (Lyon, FRANCE) / Lisa Sfriso (Laval, QC)

Grande nouveauté cette année, l’exposition et le programme d’activités se voient enrichis d’un volet scientifique grâce à l’apport de divers spécialistes réunis par le co-commissaire, le géographe Yan Romanesky.

Ainsi, cette troisième édition s’intéresse au maillage entre les arts visuels, la géographie, la biologie et l’urbanisme avec la contribution d’Anaïs Boutin, biologiste, de Louis Tremblay, géographe physique, de Samuel Descôteaux-Fréchette, urbaniste et d’Antonius Petro, biologiste.

La Triennale Banlieue ! Interrègnes se déploiera à la fois à la Maison des arts de Laval, en plus d’investir les sites d’Éco-Nature/Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, du Centre de la nature, du Centre Laval et du Théâtre du bout de l’île, les parcs Henri-Dunant, des Coccinelles et Chopin.

Plus de trente activités gratuites y seront offertes. Moments de création, discussions, performances, visites et ateliers sont proposés par les commissaires, les artistes, les scientifiques et l’équipe de la Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval.

Le programme d’activités de cette édition s’appuie sur l’expérience de la nature en banlieue ; il vise à favoriser la rencontre des citoyens et citoyennes avec des projets valorisant la création et l’engagement.

JOURNÉE D’OUVERTURE / 31 JUILLET / MAISON DES ARTS DE LAVAL

13 h 30 : Table ronde d’ouverture/ Pour tous/ Cour intérieure.

En compagnie de la commissaire, Marie Perrault, du co-commissaire Yan Romanesky et des artistes, le public est invité à prendre part à une discussion sur la thématique Interrègnes et les œuvres qui se sont inspirées des dynamiques qui lient l’habitat humain et les écosystèmes naturels en explorant les espaces à la fois imaginaires, sauvages, domestiqués et en transformation en banlieue.

15 h : Inauguration/Pour tous/Salle Alfred-Pellan.

15 h 30 : Écouter le champ des racines/Pour tous/Parvis extérieur.

À quel moment s’ancre-t-on dans un territoire pour s’y enraciner ? On entendra les témoignages sonores des Lavallois et Lavalloises qui ont livré leurs histoires à Eugenia Reznik, tout en découvrant la symbolique des pommes de terre semées aux alentours des bornes audio.

15 h 30 : Un paradis pour un parc de stationnement/Pour tous/Micro-jardin à la limite du stationnement du Collège Montmorency.

En compagnie de l’artiste Deborah Margo, on admire un jardin improbable, créé à partir de plantes offertes, puis plantées par des citoyens et citoyennes de Laval, transformant un espace hostile en petite oasis urbaine.

15 h 30 : Pulsations/Pour tous/Parvis extérieur.

Accompagné d’une médiatrice artistique, on fait l’expérience d’une installation sonore au cœur d’un arbre ! En enlaçant le tronc ou en y collant son oreille, on entend et ressent une vibration, une respiration, analogue à un battement de cœur. Une expérience sensible, organique et apaisante qui reconnecte l’humain avec la nature.

14 AOÛT / ÉCO-NATURE | PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES

11 h : Atelier familial autour des œuvres Pulsations et Exercice de cartographie/Pour tous .



Atelier pour toute la famille autour des œuvres Pulsations du duo Scenocosme et Exercice de cartographie de Nicolas Grenier, avec une médiatrice de la Salle Alfred-Pellan.

14 h : Promenade sonore et atelier familial de création de cyanotypes/Pour tous.

Avec l’artiste Ariane Plante, on part en famille à la découverte de spécimens matériels et sonores sur le site d’Éco-Nature et on capture de l’empreinte visuelle de ses trouvailles à l’aide du cyanotype, un ancien procédé photographique.

16 h : Table ronde/Pour tous.

Discussion sur les milieux humides, l’eau et les berges animée par le co-commissaire Yan Romanesky, en compagnie des experts scientifiques Anaïs Boutin et Louis Tremblay et des artistes Ariane Plante, Steven Orner et Lisa Sfriso.

17 h : Projection du documentaire Au pays des Mille-Îles/Pour tous.

En présence de la cinéaste Lisa Sfriso, on revit la belle époque de la villégiature sur le bord de la rivière des Mille - Îles, de 1945 à 1960, grâce à un accès inédit aux archives 16 mm du Fonds d’archives du défunt Club nautique des Mille-Îles.

28 AOÛT / CENTRE DE LA NATURE

14 h : Déambulation/discussion sur le thème de l’arboriculture/Pour tous.

En compagnie de Marie Perrault, commissaire, de Meagan Hanna, horticultrice, de Daniel Boyer, ingénieur forestier, de Carole Garceau, conseillère en conservation aménagement chez Canopée et des artistes Ross Racine et Boris Pintado, on discute de notre patrimoine naturel et on découvre les espaces arboricoles du grand parc urbain du Centre de la nature, un exemple de réaménagement du territoire qui offre aux Lavalloises et Lavallois une oasis de verdure et de fleurs.

18 SEPTEMBRE / SALLE ALFRED-PELLAN DE LA MAISON DES ARTS DE LAVAL

14 h : Visite commentée et lancement de la publication/Pour tous.

Marie Perrault, commissaire et Yan Romanesky, co-commissaire proposent une visite de l’exposition, explorant les démarches des artistes sur le thème du binôme suburbanité et nature. C’est l’occasion d’échanger autour des œuvres et de la thématique de la Triennale.