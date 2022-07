Chassepareil dévoile le vidéoclip « L'oiseau sur la montagne » et les dates de sa tournée estivale

Chassepareil présente le vidéoclip « L'oiseau sur la montagne », extrait tiré de son plus récent album, Chicout.

Le vidéoclip a été illustré et réalisé par Johannie Tremblay (musicienne et compositrice) et fait à la main (dessins sur papier) par technique traditionnelle d'animation.

On y suit le parcours tumultueux et poétique d'un oiseau sur fond de route en forêt boréale, de la naissance à la mort.

Pour découvrir le clip, rendez-vous sur YouTube.

Quant à la chanson, elle réfère au caractère fragile, presque cassant, d’une rencontre autrefois amoureuse. Elle évoque l’idée d’une deuxième vie à la relation sous un œil différent, une proposition sincère et dénuée d’orgueil.

Le groupe qui compte aussi dans ses rangs Alexandrine Rodrigue (guitares, glockenspiel, voix), Pierre-Antoine Tanguay (contrebasse, voix) et Pascal Gagnon-Gilbert (batterie, percussions) s'amuse à parcourir un terrain versatile, joignant textures familières et sonorités nouvelles.

On y retrouve des influences folk des années 70, alimentées des arrangements de flûtes de Johannie.

Chassepareil se prépare maintenant à partir en tournée estivale dans son Saguenay natal et dans l'Est du Québec, alors que des arrêts sont prévus à l'Anse-Saint-Jean, Carleton-sur-Mer, Percé, Gaspé, Mont-Louis et Rivière-Ouelle.