Entre Ciel et Mer, le spectacle créé par le Cirque Éloize aux Îles-de-la-Madeleine, se poursuit jusqu’au 14 août

C’était un fabuleux soir de première, samedi soir dernier, pour Entre Ciel et Mer, le plus récent spectacle créé par le Cirque Éloize aux Îles-de-la-Madeleine.

La série se poursuit jusqu’au 14 août prochain à raison de plusieurs représentations par semaine ! Le conte acrobatique et musical mettant de l’avant le conteur madelinot Cédric Landry a su captiver le public.

Envoûtante excursion à travers plusieurs contes insulaires, acrobaties impressionnantes et trame sonore enivrante, parions que le spectacle Entre Ciel et Mer, mis en scène par Michel-Maxime Legault, deviendra un incontournable de la région cet été.

D’ailleurs, près de 5 000 billets ont déjà trouvé preneurs ! Fort de cet engouement, le Cirque Éloize est donc fier d’annoncer la mise en vente de trois représentations supplémentaires, le 31 juillet à 20 h, le 8 août 20h00 ainsi que le 13 août à 16 h.

Les billets sont dès maintenant en vente au http://www.cirque-eloize.com/spectacles

Autre raison de célébrer, l’ancienne église du Havre-Aubert, devenue La Seine, un nouveau centre de création et de diffusion en devenir, accueillait le grand public pour la toute première fois !

Entièrement créé aux Îles-de-la-Madeleine, le voyage que propose Entre Ciel et Mer s’inspire principalement de la ligne d’horizon, ce point de rencontre séparant le ciel de la mer.

Cette mince ligne apparaît comme un trait de crayon que l’on peut apercevoir au large, faisant ainsi naître les histoires d’hier et d’aujourd’hui. Tel un funambule, le spectateur se laisse guider sur cette ligne fragile et bascule d’un monde à l’autre entre contes, musique et émerveillements circassiens.

Sur scène, le conteur Cédric Landry ainsi que les 12 artistes, acrobates et musiciens façonnent la magie et donnent vie aux contes légendaires des Îles-de-la-Madeleine.

« Entre Ciel et Mer, c’est le mariage parfait entre le conte, le cirque et la musique afin de célébrer notre fierté acadienne. Une immersion complète dans des histoires insulaires qui ont sillonné les Îles, de génération en génération, en revenant avec le bruit des vagues et l’odeur du goémon. Bon spectacle ! », commente Cédric Landry, conteur.

À propos de Cédric Landry



Conteur acadien originaire des Îles-de-la-Madeleine et auteur de plusieurs pièces de théâtre, Cédric Landry est un créateur insatiable qui a la capacité de raconter des histoires comme nul autre ne sait le faire. Le Madelinot aux multiples facettes ne craint pas de se mettre au service de l’histoire qu’il souhaite raconter.

D’ailleurs, son premier spectacle de conte, Sur la piste à Avila, gagnant du prix Contact ontarois et du prix Radarts/RIDEAU a été présenté plus d’une centaine de fois au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en France.

À propos du Cirque Éloize

Force motrice du rayonnement culturel québécois depuis 1993, Cirque Éloize crée, produit et diffuse des contenus créatifs touchants empreints de poésie. Considéré comme un chef de file du cirque contemporain, Cirque Éloize conjugue les arts du cirque à la musique, à la danse, à la technologie et au théâtre en comblant les attentes d’un public en quête d’un divertissement riche de sens.

Ses créations — parmi lesquelles Rain, iD, Cirkopolis, Saloon, HOTEL, Serge Fiori, Seul Ensemble et son plus récent succès Celeste — ont été acclamées par plus de 5 millions de spectateurs dans plus de 600 villes à travers le monde.