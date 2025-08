Laval aura son propre long métrage de fiction « Laval, le film»

Le Média Communautaire Lavallois présente Laval, le film, premier long métrage de fiction intégralement réalisé sur Laval. Ce projet est porté par le réalisateur lavallois Noah Trentadue et produit par Alberto Georgian Mihut, producteur et directeur général du Média Communautaire Lavallois.

L’œuvre indépendante, réalisée principalement de manière bénévole par des jeunes, est née d’une idée de Lavallois « tannés » de voir leur ville déconsidérée par d’autres. Ce projet artistique montrera Laval sous tous ses angles, dans un style « mockumentary » : un film dans le film où les personnages, avec des yeux innocents, découvrent la croissance de Laval, les organismes communautaires, et cherchent à répondre à la question : qu’est-ce que l’identité lavalloise ?

L'œuvre intergénérationnelle, incluant jeunes artistes et artistes d’expérience, permettra aussi au grand public de redécouvrir des acteurs déjà vus à l’écran à de nombreuses reprises, comme Diane‐Marie Racicot, mais aussi de découvrir de nouveaux talents qui, pour certains, jouent pour la première fois dans un long métrage de cette envergure.

Une annonce qui suscite l’enthousiasme

L’annonce du projet, publiée sur Instagram en juin, a déjà cumulé plus de 12 200 vues en une semaine sans publicité payée, témoignant de l’énergie autour de cette initiative unique.

« La culture lavalloise ne peut plus attendre : elle doit s’affirmer. On voulait se démarquer et laisser notre empreinte avec ce premier film, mettant au centre de l’attention notre Laval et le milieu communautaire. Ce n’est pas seulement un film niche sur Laval, c’est aussi un modèle d’implication. On ne se doute pas que d’autres villes diront, après avoir entendu la nouvelle : « Hé, y’est où notre film ? » Bien sûr oui, j’aime Laval un peu plus que la moyenne, au point d’avoir composé en 2022 un hymne non officiel qui débutait par « Oh Laval ma belle ville que tu es ». Sans Laval, je ne serais pas ici aujourd’hui. Quand j’ai eu l’idée en 2023, après toutes les consultations sur le terrain, et que j’ai approché Noah en septembre 2024, jamais je n’aurais cru voir autant de motivation et de passion de tous ceux qui ont participé à préparer le tournage. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance jusqu’ici, et j’ai hâte à la sortie de ce premier long métrage sur Laval, en croisant les doigts pour 2026», indique Alberto Georgian Mihut, producteur et directeur général du MCL.

«En tant que Lavallois, j’ai souvent entendu dire, quand je disais que je venais de Laval : « Ark, Laval. » Pour moi qui est fier d'y être né, ça me brisait le cœur d'entendre. Il fallait agir pour affirmer notre identité lavalloise. Alors, quand Alberto m’a approché parce qu’il savait que j’aimais Laval, pour un projet de cette envergure et pour me donner l’occasion de réaliser le premier long métrage sur le sujet, non seulement j’ai dit oui, j’ai crié intérieurement : enfin ! Ma passion, depuis toujours, c’est crée des œuvres marquantes j’en fais un outil de fierté collective dans mes œuvres. Et honnêtement, depuis que je suis en cinéma, je n’ai jamais vu autant d’enthousiasme autour d’un projet. Avec une équipe de jeunes et de nouveaux talents de tout âge, on veut montrer l’essence même de notre ville, telle que nous la voyons grandir. Laval a sa propre identité unique, on vous le prouvera l’année prochaine !», ajoute Noah Trentadue, réalisateur.

Les acteurs principaux sont Tristan Clouâtre, Amilia Ziane, Joseph D’Espinose, Keliam Chartier Suprice et Diane‐Marie Racicot.

De nombreux autres artistes, de tous âges et de divers horizons, complètent cette tentative de représentation lavalloise.

Plongée au cœur de l’identité lavalloise

« Laval, le film » suit trois adolescents: Adam, Lisa et Alex qui décident de réaliser un documentaire sur leur ville. À travers leurs yeux, le spectateur découvre une ville en plein essor, riche de sa diversité et de ses talents. À la fois drame d’initiation et hymne à la résilience, ce film explore la quête d’identité de la jeunesse lavalloise et pose la question : que restera-t-il de Laval dans dix ans ?

Derrière le projet

Fiers de leurs racines et déjà engagés au sein du journal local, Alberto et Noah ont d’abord voulu donner la parole aux Lavallois avant même d’allumer la première caméra. Ils ont sillonné les fêtes de quartier, organisé des rencontres informelles et mobilisé leur réseau d’amis autour d’un seul et même questionnement :

« Selon vous, c’est quoi l’identité lavalloise ? »

De ces échanges, riches en anecdotes et en points de vue, sont nés les thèmes centraux du film : la diversité de ses quartiers, le dynamisme de ses organismes communautaires et l’aspiration à un avenir collectif. Chaque témoignage a alimenté le scénario et orienté les repérages, pour bâtir une « mémoire vivante » de Laval, ancrée dans le présent et pensée pour les générations à venir.

Appel à la communauté : campagne de financement

Suite à la contribution Pour soutenir la production, l’équipe lance une campagne de levée de fonds sur la plateforme de financement participatif Laruche : Prévente de billets pour l’avant-première et partenariats d’entreprise.

Tournage et sortie

Le tournage débutera cet été 2025, le mois prochain et la sortie est prévue pour 2026.