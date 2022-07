La performance de la danse percussive s’allie à celles des Jeux du Québec

Chassepareil présente le vidéoclip « L'oiseau sur la montagne », extrait tiré de son plus récent album, Chicout. Le vidéoclip a été illustré et réalisé par Johannie Tremblay (musicienne et compositrice) et fait à la main (dessins sur papier) par technique traditionnelle d'animation. On y suit le parcours tumultueux et poétique d'un oiseau sur ...