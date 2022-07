Vilain Pingouin en spectacle gratuit à Laval cette semaine et plus encore

Enfin de retour, du 8 juillet au 10 septembre 2022, les Zones musicales de la Ville de Laval, présentées par Groupe Banque TD vous proposent une 7e édition remplie de talents, de nouveautés et de belles découvertes.

Plus de 400 artistes de renom et de la relève vous offrent des spectacles de qualité dans 7 zones situées au cœur des parcs, berges et places publiques de Laval. Tous les styles musicaux s’y retrouvent : musiques du monde, chanson, pop, swing, jazz, folklore, country, folk, funk, classique et plus encore. De quoi satisfaire tous les goûts.

Pour une deuxième semaine consécutive, les Zones musicales continuent de faire vibrer les différents quartiers de Laval !

Cette semaine, Vilain Pingouin offrira un concert gratuit — comme tous les spectacles des Zones musicales — à la Zone Berge aux quatre vents. Kallisto, Tradorchestre et Diogo Ramos viendront eux aussi faire danser les Lavallois et mélomanes de la région.

Vilain Pingouin — Zone Berge aux quatre vents

(Première partie : les Fils du Facteur)

Jeudi 14 juillet à 19 h 30

Vilain Pingouin naît à Montréal en 1986, à l’époque d’une certaine effervescence du rock francophone. Le groupe fait alors sa marque en ralliant un public au cœur jeune et rêvant de liberté. Vilain Pingouin, c’est retrouver l’énergie et la passion pour la scène de ce groupe québécois légendaire.

Kallisto — Zone Vieux-Sainte-Dorothée

Vendredi 15 juillet à 19 h 30

Fondé à l’été 2020, Kallisto crée une ménagerie de sons inspirés par des genres tels que le Klezmer, le Swing, le jazz manouche, le Moyen-Orient et les Balkans. La collaboration de la clarinette, de la flûte, de la guitare, du violoncelle et de la contrebasse offre une palette de couleurs polyvalente et un son organique vibrant. Créatifs et passionnés d’improvisation musicale, ces musiciens insufflent une nouvelle vie aux vieux standards et au répertoire traditionnel.

Tradorchestre — Zone Vieux-Sainte-Rose

Samedi 16 juillet de 17 h à 20 h

Le Tradorchestre est un ensemble de parades en musique traditionnelle québécoise. Les 8 musiciens qui le composent partagent un répertoire et un plaisir commun issu de la tradition orale d’ici. Ils proposent une énergisante et poétique rencontre entre l’imaginaire populaire québécois et le quotidien de vos communautés. Leurs prestations dans les rues et espaces publics allient musique, danse et conte traditionnel du Québec pour les nostalgiques de tous âges.

Diogo Ramos — Zone Bernard-Landry

Dimanche 17 juillet à 19 h 30

Auteur-compositeur-interprète de São Paulo, Diogo Ramos inscrit sa musique dans la longue tradition des chansonniers populaires brésiliens. Paru en 2021, son EP Raro Efeito entremêle des paroles en portugais, en français et en créole haïtien, rendant hommage au multiculturalisme artistique montréalais. En collaboration avec Boogát, ce projet composé et réalisé pendant la pandémie évoque les journées à la plage et l’urbanité moderne, tout en permettant d’imaginer une société de musique et de paix.