Un soutien financier pour 10 projets artistiques et littéraires de Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Ville de Laval, en collaboration avec Culture Laval, sont heureux d’annoncer un soutien de 200 000 $ à six artistes et quatre organismes artistiques dans le cadre du Programme de partenariat territorial de Laval.

Les créateurs et créatrices qui reçoivent une aide pour réaliser leur projet sont : Louis Fortin, Véronique Grondines, François Lalonde, Vladimir Laurore alias 7Starr, Élie Marchand et Claude Samson.

Les projets des organismes suivants sont soutenus : La Rencontre Théâtre Ados, La Société des arts visuels de Laval / Galerie Verticale, le Théâtre Incliné et le Théâtre Omnivore.

Processus de sélection



Les demandes ont été analysées par un comité de pairs, réunis par le Conseil, œuvrant dans différents secteurs artistiques.

Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de leur excellence, de leur adéquation aux objectifs du programme et en fonction des disponibilités budgétaires des partenaires.

À propos du Programme de partenariat territorial de Laval

Ce programme est issu d’une entente triennale conclue en février 2021 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Laval ainsi que Culture Laval.



Un montant de 600 000 $, réparti sur trois ans, a été investi par les partenaires pour soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Il s’agissait du deuxième appel de projets pour cette entente.

Description des projets soutenus

Louis Fortin reçoit 10 000 $ pour un projet de mise en valeur du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles et de la musique du projet musical Émilis, mené à travers une démarche citoyenne.

Véronique Grondines obtient 15 000 $ pour l’écriture d’un roman d’autofiction intitulé Les cristaux de ta fenêtre meurent avec toi.

François Lalonde se voit accorder 20 000 $ pour la création du court métrage de fiction Trou d’un coup, qui aborde la masculinité toxique et la découverte sexuelle à l’adolescence.

Vladimir Laurore alias 7Starr reçoit 19 000 $ pour la captation et la diffusion numérique de 7STARR LIVE, un spectacle Krump ayant lieu dans le cadre du festival Gutta Zone 2023 qui se déroulera à la Maison des arts de Laval.

Élie Marchand récolte 20 000 $ pour un projet de recherche visant l’intégration de projections vidéo à travers la pièce de théâtre pour adolescents et adolescentes Cœur de neige en juillet.

Claude Samson obtient 16 000 $ pour la pré-production du spectacle de Les Petites Tounes.

Soutien aux organismes artistiques professionnels – Total : 100 000 $

La Rencontre Théâtre Ados reçoit 27 000 $ pour l’élaboration d’un partenariat de programmation avec la Maison des arts de Laval, visant à promouvoir et à diversifier l’offre théâtrale destinée au public adolescent.

La Société des arts visuels de Laval / Galerie Verticale obtient 25 000 $ pour le projet Quand les archives façonnent l’avenir visant à traiter des archives artistiques afin qu’elles deviennent un catalyseur de créations artistiques et d’échanges intergénérationnels.

Le Théâtre Incliné récolte 28 000 $ pour la finalisation de son spectacle Seuils, incluant notamment une première représentation et une stratégie de mise en marché.

Le Théâtre Omnivore se voit accorder 20 000 $ pour Marée haute, un projet de cocréation théâtrale et musicale inspiré de la vie et de l’œuvre de l’artiste Lhasa de Sela.