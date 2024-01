Célébrez l’hiver en grand à Laval en blanc

Laval en blanc, l’un des événements lavallois les plus attendus de l’hiver, se tiendra au Centre de la nature les 26, 27 et 28 janvier prochains. Cette année encore, une captivante programmation gratuite ravira les plus petits et les plus grands.

Au programme : feux d’artifice, spectacles sous chapiteau, via ferrata, course à obstacles, minityrolienne, bataille de boules de neige, patinothèque et plusieurs autres activités pour toute la famille vous attendent!

« À Laval, nous savons comment célébrer l’hiver! Que ce soit en famille ou entre amis, profitez de la multitude d’activités et de spectacles de Laval en blanc. Préparez vos tuques et vos mitaines, car c’est un rendez-vous à ne pas manquer!», indique Sandra Desmeules, conseillère municipale de Concorde - Bois-de-Boulogne, membre du comité exécutif et responsable des événements spéciaux.

Programmation

26 janvier

· 19 h — Feux d’artifice, site extérieur

· 19 h 30 — ViBZ Band, chapiteau

27 janvier

· 11 h et 14 h — Ariane DesLions, chapiteau

· 19 h — Bumaranga, chapiteau

28 janvier

· 11 h et 14 h — Les Petites Tounes, chapiteau

Pour découvrir la programmation complète, consultez : lavalenblanc.laval.ca. Les activités ont lieu beau temps, mauvais temps.

Dehors cet hiver

La pratique libre de plusieurs sports est également à la portée des Lavallois tout au long de l’hiver dans les parcs. Glissade, patinage, labyrinthes de neige et plusieurs autres activités sont accessibles gratuitement pour permettre de bouger dehors en famille. Pour plus de renseignements, consultez dehors.laval.ca.