Laval souligne la richesse et la diversité des communautés noires

C’est sous le thème « Plusieurs nuances, une histoire » que se tiendra l’édition 2024 du Mois de l’histoire des Noirs au Québec. Les Bibliothèques de Laval, tout comme plusieurs organismes partenaires, offriront une série d’activités du 1er au 29 février, qui souligneront l’apport exceptionnel des communautés noires à la société québécoise.

L’objectif principal est d’enrichir et de diversifier l’offre culturelle et éducative tout en soulignant le caractère inclusif de la Ville de Laval. En célébrant les communautés noires et leur héritage, l’édition lavalloise du Mois de l’histoire des Noirs vise à sensibiliser l’ensemble de la population envers les contributions inestimables de celles-ci sur le territoire.

« J’invite vivement toute la population lavalloise à prendre part aux activités proposées tout au long du mois de février dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. La Ville de Laval place l’inclusion et la diversité parmi ses valeurs fondamentales, et je suis extrêmement fière de la programmation proposée par les Bibliothèques de Laval et les partenaires communautaires de la Ville », lance Aline Dib, membre associée du comité exécutif, responsable du dossier de l’immigration et des communautés culturelles et conseillère municipale de Saint-Martin.

Ainsi, les Bibliothèques de Laval présenteront des rencontres interculturelles gratuites, telles que celle impliquant le slammeur Élémo, ainsi que des cafés littéraires et des expositions, en collaboration avec divers organismes. Plusieurs partenaires proposeront également des activités, notamment le Centre SCAMA, le Centre Communautaire le Coumbite de Laval et Femmes en emploi. Notez que la plupart de ces événements requièrent une inscription en ligne.

En accord avec sa Vision stratégique Laval 2035 ​: urbaine de nature, la Ville s’est dotée d’un Cadre de référence en immigration et diversité ethnoculturelle​, qui est un outil de gestion de l’intégration des personnes immigrantes et de la pluralité culturelle, renforçant ainsi les valeurs de Laval en tant que ville accueillante et inclusive.

Reconnaissance et promotion sur le territoire lavallois

En avril 2019, la Ville de Laval a adopté une résolution désignant le mois de février comme le Mois de l’histoire des Noirs. Cette initiative visait à reconnaître et à promouvoir la contribution des communautés noires à l’histoire, au développement économique, social et culturel de la ville. Du même coup, Laval a également souscrit à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, une initiative de l’Organisation des Nations Unies.