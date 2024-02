Le grand projet culturel du centre-ville de Laval se concrétise

L’annonce faite par le gouvernement du Québec ce vendredi soit d’octroyer 44 M$ à Laval pour la construction d’une infrastructure incluant une bibliothèque centrale et un centre de création artistique professionnelle, permet à la Ville d’entamer la concrétisation de ce projet d’envergure à l’étude depuis plusieurs années.

Ce futur bâtiment à l’architecture audacieuse et distinctive s’inscrit dans la vision du développement culturel de Laval. Il permettra de renforcer l’expérience culturelle lavalloise du public comme des créateurs, et il participera au dynamisme et à l’effervescence du pôle Montmorency, mais aussi de tout le centre-ville. Sa livraison est prévue pour 2027.

« Cette aide financière accordée par le gouvernement du Québec nous permettra d’aller de l’avant avec ce projet plus que nécessaire pour une grande ville comme Laval. La combinaison des deux institutions en un même bâtiment constitue une première au Canada, et cela permettra d’en faire un lieu d’expérience et de découverte unique. Ce projet nous permettra aussi de répondre aux besoins criants de notre milieu culturel et de bonifier notre réseau de bibliothèques de façon substantielle. Nous sommes fiers d’être en voie d’offrir aux Lavallois et aux Lavalloises un lieu innovant et accessible, générateur de culture, qui sera en harmonie avec le milieu et les réseaux existants », a indiqué le maire, Stéphane Boyer.

Faisant partie depuis plusieurs années des recommandations du milieu culturel, l’infrastructure servira de quartier général orchestrant la création, la diffusion et la manifestation de la culture sur l’entier territoire de Laval. Elle sera étroitement connectée au réseau de bibliothèques ainsi qu’à ceux des organismes culturels lavallois.

« Grâce à l’audace de la Ville de Laval, qui ose miser sur la culture en l’ancrant au cœur de sa cité, les artistes et les organismes professionnels pourront à terme créer dans des conditions optimales permettant à leurs œuvres de rayonner à l’échelle locale, nationale et internationale. Cette infrastructure culturelle deviendra un véritable carrefour de rencontres entre les artistes et les citoyens », a souligné le président du Regroupement d’organismes culturels et d’artistes lavallois (ROCAL), Mario Borges.

Un emplacement stratégique

L’infrastructure culturelle sera située au cœur du secteur Montmorency, qui est densément peuplé et en pleine croissance, à proximité des institutions d’enseignement où converge le réseau de transport collectif du centre-ville. Le projet participera également au verdissement du secteur, notamment par l’aménagement d’une grande place publique empreinte de verdure et de culture.

Visant une certification LEED Or, l’infrastructure comprendra un toit vert et sera entourée d’un aménagement paysager innovateur. Cela s’inscrit dans la vision de développement du centre-ville de Laval en complémentarité avec des projets de parcs d’envergure, dont ceux d’un grand parc régional dans le quartier Carré Laval, du parc linéaire longeant le boulevard du Souvenir et de l’espace boisé dans le secteur du Trait-Carré.

Une réalisation en mode conception-construction

Le mode de réalisation retenu pour le projet d’infrastructure culturelle au centre-ville est de type « conception-construction ». S’appuyant sur un processus compétitif éprouvé et reconnu, ce mode de réalisation garantira une qualité architecturale élevée ainsi qu’un contrôle optimal des coûts et de l’échéancier de réalisation. Le processus de sélection du concepteur-constructeur comprend deux étapes :

Un appel à qualification ouvert à tous a été lancé en septembre 2023. Au terme de cette étape, les trois candidats ayant obtenu le meilleur pointage ont été invités à participer à l’étape suivante;

Un appel de propositions a été lancé à la fin de l’année 2023, lors duquel les candidats qualifiés sont invités à développer une proposition technique et une proposition financière.

Au terme de cet appel de propositions, l’adjudicataire sera donc responsable de la conception-construction de l’infrastructure culturelle.

Un grand réseau de bibliothèques d’ici 2036

Afin d’offrir à la population des services bonifiés et modernes, la Ville de Laval s’est dotée d’un plan directeur jusqu’en 2036 pour son réseau de bibliothèques, lequel prévoit plusieurs projets de rénovation, d’agrandissement ou de construction.

Le réseau actuel, qui compte 9 bibliothèques de quartier, passera d’ici 2036 à 15 bibliothèques de quartier et une grande bibliothèque centrale.