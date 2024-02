Relâche lavalloise : pour découvrir, s’amuser et se relaxer

La Ville et ses organismes partenaires invitent les familles de Laval à profiter d’une panoplie d’activités culturelles et sportives à prix nul ou modique durant la relâche scolaire, du 4 au 8 mars. Ce sera l’occasion idéale de découvrir de petits trésors près de chez soi.

Toutes les familles lavalloises sont invitées à découvrir les parcs, les boisés, les arénas et les piscines de la Ville pour bouger et s’amuser. De plus, l’offre gratuite et variée des centres communautaires est à découvrir. On y retrouvera des activités thématiques animées favorisant la rencontre et la socialisation, dont du Katag, du badminton libre et du soccer en bulle familiale. À noter que certaines activités nécessitent une inscription, les places étant limitées. Dans les parcs, les activités sont aussi nombreuses, incluant : glissades, patin libre, hockey, marche en sentier, ski de fond, raquettes, coffres à jouets, disque golf, ski maneige, jeux géants et labyrinthes de neige. Prendre note que l’offre peut variée en fonction de la température.

Soulignons également ces activités intérieures et extérieures :

- Bains libres et couloirs de nage dans les piscines municipales (horaire spécial pour la relâche);

- Concours provincial Défi château de neige (les familles sont invitées à construire un château de neige dans leur cour ou dans leur parc de quartier pour remporter de nombreux prix);

- Patinage libre et hockey libre dans les arénas municipaux;

- Initiation à la ringuette (et démonstration de ringuette compétitive);

- Prêt de fatbikes (parc Bernard-Landry) et de luges adaptées avec skis (bois de l’Équerre, pavillon de la Rivière-des-Mille-Îles et Centre de la nature).

Activités culturelles

Durant la relâche, les Bibliothèques de Laval offriront plus de 50 activités aux jeunes pour nourrir leur imaginaire, leur créativité et leur curiosité. Notamment, on y proposera : brico techno, jeux grand format, fabrication de bijoux en papier, création d’une mangeoire d’oiseaux, jeux de société avec un policier, ateliers de dessin, tournois Switch et initiation à l’impro.

À souligner :

- Ouverture du médialab Le Studio (Bibliothèque Multiculturelle) de 10 h à 21 h pendant toute la semaine;

- Activité parent-enfant Lettres connectées – Atelier d’Alfred en famille!, en compagnie de Denis Rousseau et Tin Yum Lau, deux artistes de l’exposition

- Passeurs passeuses et activité du parent-médiateur Connexions humaines à la Salle Alfred-Pellan de la Maison des arts.

L’entrée sera libre pour la majorité des activités, mais rappelons que certaines d’entre elles nécessitent une inscription.