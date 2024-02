La Ville de Laval célèbre la diversité et les échanges interculturels au moyen d’activités de médiation culturelle

Les bibliothèques de Laval et Culture pour tous sont heureux de présenter le résultat des ateliers de cocréation d’œuvres visuelles organisés dans le cadre de Racines plurielles.

Initié par Culture pour tous et rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le projet favorise la rencontre entre les citoyennes et les citoyens déjà établis au Québec et les personnes nouvellement arrivées par le déploiement d’activités de médiation culturelle interculturelle.

Guidée par la dessinatrice Youloune, la première série d’ateliers a eu lieu à la bibliothèque Multiculturelle en collaboration avec l’organisme SCAMA. Réunissant principalement des personnes âgées issues de l’immigration, ces ateliers ont offert aux participants la possibilité de vivre des expériences créatives riches et variées durant lesquelles les partages d’histoires de vie se sont mêlées à l’expression artistique par le dessin. Leurs réalisations se retrouvent dans un fanzine intitulé Je me souviens.

Les ateliers animés par le graphiste-muraliste Boris Biberdzic et le médiateur culturel Émile Riopel ont proposé une approche tout aussi captivante à la bibliothèque Émile-Nelligan. En expérimentant une pluralité de techniques (collage, peinture, transferts) et de textures, les participants ont exploré leurs expériences d’immigration. L'œuvre finale, Le tissage est un geste qui prend du temps, offre une réflexion visuelle sur la richesse de la diversité culturelle.

Les deux œuvres seront présentées conjointement à la bibliothèque Émile-Nelligan jusqu’au 30 mars 2024 puis exposées dans plusieurs autres bibliothèques de la ville de Laval d’ici la fin de l’année. Les activités de médiation culturelle interculturelle se poursuivront à Laval dans le cadre de Racines plurielles en 2024.

« En tant que 2e ville d’accueil des personnes immigrantes au Québec, la Ville de Laval est fière de prendre part au projet Racines plurielles, qui nous permet d’offrir à nos citoyennes et nos citoyens des activités de médiation inspirantes favorisant la participation de tous à la culture québécoise, à même les Bibliothèques de Laval. Les Bibliothèques de Laval sont des milieux de vie propices à la découverte et aux rencontres. Grâce à ce projet, elles assurent la promotion du dialogue et de relations interculturelles harmonieuses, au bénéfice de toutes les Lavalloises et de tous les Lavallois », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette abonde dans le même sens.

« Les activités de Racines plurielles visent à favoriser la participation des personnes immigrantes à la vitalité culturelle de Laval. La culture joue un rôle essentiel pour l’intégration, l’accueil et l’inclusion des personnes immigrantes dans la collectivité. Ce projet témoigne de la volonté de notre gouvernement d’offrir aux nouveaux arrivants les ressources nécessaires pour faciliter leur intégration dans leurs communautés d’accueil, tout en encourageant leur contribution à la culture québécoise. »