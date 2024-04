Une deuxième année pour le Festival des Vins et Spiritueux de Laval

Le Festival des Vins et Spiritueux de Laval est de retour pour sa deuxième édition consécutive, qui se déroule 31 mai et 1er juin.

Après le succès grandissant de l'édition précédente en 2023, les organisateurs promettent une expérience encore plus exceptionnelle, rassemblant les amateurs de vin et de spiritueux ainsi que les curieux dans une ambiance festive et conviviale.

Les intéressés sont invités à la Place Bell, sur la glace communautaire spécialement aménagée pour l'occasion. Près de 70 exposants proposant une large variété de vins, de spiritueux et de concessions alimentaires seront présents.

L'événement sera animé par Kristine Mansuy, sommelière primée et lauréate du prix du Meilleur éducateur et planification d'événements autour du vin du Québec en 2021. Les festivaliers auront l'occasion de participer à une multitude d'activités, comprenant des dégustations de vins et spiritueux, des ateliers de dégustation mets et vins, des cours de mixologie, ainsi que des conférences animées par des sommeliers de renom.

Parmi les exposants attendus, on compte des producteurs de renom tels que DAOU Vineyards, Vignoble le Clos des 2 Ponts, Blanc ou Rouge, Charton Hobbs, Roy+Co, ainsi que des experts en spiritueux comme la distillerie Cherry River, MTL Craft Cocktail, Dirty Devil Vodka et Côte des Saints Distillerie.

Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir des produits d'origines variées, allant de l'Argentine au Japon, en passant par l'Italie, le Portugal, la France et le Canada. En plus des alcools, une sélection de produits d'épicerie fine sera également disponible, comprenant des vinaigres, chocolats et charcuteries traditionnelles.