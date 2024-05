Bibliovente 2024 des Bibliothèques de Laval à la Place Bell

Du 17 au 19 mai, les amateurs de lecture pourront participer à la mégavente annuelle des Bibliothèques de Laval. L’événement se tiendra pour la toute première fois à la Place Bell, un lieu emblématique et facilement accessible par le transport en commun.

Plus de 50 000 documents d’occasion en français et en anglais seront offerts à bas prix : romans, documentaires, bandes dessinées, revues, CD et DVD, entre autres. Il y en aura vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. Les tablettes seront régulièrement réapprovisionnées durant l’événement.

Notez que pour l’occasion, le stationnement intérieur (PSUD) pourra être utilisé gratuitement par les automobilistes.

« La Bibliovente est un incontournable qui accueille chaque année des milliers de personnes. Elle permet d’offrir à toutes et à tous un accès à petit prix à la culture, au savoir et au divertissement. Les fonds amassés sont par ailleurs réinvestis pour bonifier les services que les bibliothèques proposent gratuitement à toute la population, à l’année longue. C’est un événement d’une grande pertinence, qui nous procure beaucoup de fierté. » , indique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

N’oubliez pas d’apporter vos sacs ou vos boîtes pour transporter vos achats. Seuls les paiements en argent comptant et par Interac seront acceptés.

À la Place Bell, selon cet horaire :

Vendredi 17 mai, de 16 h à 21 h;

Samedi 18 et dimanche 19 mai, de 10 h à 17 h.

Accès :