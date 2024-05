Lancement du septième roman de Angel Trudel

C’est le mercredi 1er mai, qu’a eu lieu le lancement virtuel du roman Cocktail rosé, d’Angel Trudel. Cette romance estivale est le septième roman de cette auteure lavalloise.

Ce roman est publié aux Éditions Édiligne et est maintenant disponible dans toutes les librairies du Québec. L’auteure souhaite que cette histoire puisse faire rêver ses lecteurs et lectrices.

Synopsis Cocktail rosé :

J’ai une joie de vivre contagieuse, j’adore mon travail et mon quotidien me convient parfaitement. Mais une nouvelle promotion chez Legrand & Fils vient mettre mon sang-froid à rude épreuve. En plus de devoir gérer des imprévus dans ma vie privée, je dois m’armer de patience avec Marc-André, ce beau charmeur qui s’immisce dans mon horaire... et, je dois l’avouer, dans mon cœur. Il était pourtant mon ennemi juré !

J’aime jouer la carte de la nonchalance dans toutes les sphères de mon existence. Voilà pourquoi je suis un homme d’affaires redoutable ! Mes amis disent que je suis un grand séducteur... C’est vrai que je sais profiter de tous les plaisirs quand ils se présentent à moi. Mais Rose n’est pas comme les autres. Il n’y a pas que son parfum qui me monte à la tête. Je la veux, même si je dois user de tout mon charme, et mettre ma vulnérabilité à nu.

Qui risquera le plus dans ce jeu: le séducteur ou la douce rose munie d’épines?