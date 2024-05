Rencontres et découvertes à la Grande Fête des pompiers de Laval

La 16e édition de la Grande Fête des pompiers de Laval aura lieu les 1er et 2 juin prochain entre 9 h et 16 h sur le site extérieur du Collège Montmorency. Cet événement annuel tant attendu promet une expérience unique et gratuite aux visiteurs et aux visiteuses tout au long de la fin de semaine.

Dans un cadre festif et éducatif, les familles lavalloises auront l’occasion de rencontrer toute l’équipe du Service de sécurité incendie de Laval et de se familiariser avec ses pratiques, tout en prenant part à des démonstrations impressionnantes, des spectacles variés, des activités interactives et plus encore.

« La Grande Fête des pompiers de Laval est devenue un évènement incontournable pour les familles lavalloises au fil du temps. Chaque année, une programmation variée et immersive rassemble petits et grands dans un cadre à la fois enrichissant et ludique, et cette 16e édition n’y fera pas exception. Je suis reconnaissante que notre Ville puisse compter sur l’engagement continu et le précieux travail du Service de sécurité incendie de Laval jour après jour, autant en matière de prévention, qu’au niveau opérationnel. Venez les rencontrer en grand nombre! », indique Sandra Desmeules, conseillère municipale et membre du comité exécutif

Une programmation enflammée

L’impressionnante parade de camions donnera le coup d’envoi aux festivités de la Grande Fête le samedi matin dès 9 h 45. Rendez-vous aux abords du trajet pour voir défiler près d’une trentaine de véhicules de pompiers antiques dans les rues des quartiers Pont-Viau et Laval-des-Rapides. Il sera également possible d’admirer ces camions, qui seront exposés sur le site de l’événement, dont certains constituent de véritables pièces de collection.

Préparez-vous à des moments époustouflants lors des démonstrations sensationnelles de pompières et de pompiers en action, notamment via des sauvetages en hauteur, des feux de véhicule et des manœuvres de désincarcération. De plus, plusieurs artistes fouleront la scène pour présenter des spectacles de cirque, de magie, de musique et de théâtre pour toute la famille, en plus de performances variées qui animeront le site en continu.

Une nouvelle recrue pour le Service de sécurité incendie de Laval

Dans l’un des camions de la parade, vous découvrirez un nouveau membre de l’équipe du Service de sécurité incendie de Laval : une mascotte bien poilue! Mais qui est-elle? Avant de la présenter, votre aide est requise pour trouver son nom. Restez à l’affut tout au long du mois de mai, sur la page de l'évènement Facebook, car des indices vous seront dévoilés pour découvrir son identité. Vous avez jusqu’au 19 mai pour participer au concours en complétant le formulaire. Le dévoilement de son nom se fera le samedi 1er juin vers 10h30, à l’arrivée de la parade sur le site de l’événement.

Un transport vert jusqu’aux camions rouges

Des espaces de stationnement ainsi qu’un service de navettes en partenariat avec la Société de transport de Laval (STL) seront offerts, mais le métro et les autobus restent les options à privilégier par les visiteurs et les visiteuses. La Ville de Laval invite donc la population à utiliser les transports en commun pour se rendre à la Grande Fête, car les places de stationnement seront limitées.