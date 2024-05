Un bilan positif qui témoigne du dynamisme de l’écosystème culturel de Laval

La Ville de Laval, Culture Laval et le comité de vigie du Plan de développement culturel de la région de Laval (PDCRL) présentent leur bilan 2023, qui brosse un portrait positif de la dernière année. En effet, 74 % des 139 actions inscrites pour les 4 premières années d’existence de ce vaste outil de planification régionale sont en cours de réalisation ou mises en place pour développer la culture sur le territoire et en favoriser l’accessibilité.

Parmi les initiatives phares, mentionnons l’octroi d’une aide financière de 44 M$ du gouvernement du Québec pour la construction d’une infrastructure culturelle au centre-ville et la création d’une soirée de remise de Prix d’excellence par Culture Laval récompensant les artistes de la relève et les organisations de ce secteur. À celles-ci s’ajoute, en collaboration avec le Pôle régional d’économie sociale de Laval, la constitution en OBNL du Collectif autour d’une tasse en vue du réaménagement du couvent des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception.

« À l’instar des bilans précédents, la rétrospective de la dernière année en matière de développement culturel témoigne de la volonté collective d’offrir à la population une offre de qualité et accessible. Un grand nombre d’initiatives inusitées et d’envergure se sont d’ailleurs concrétisées en 2023. Soulignons la présentation de l’œuvre-événement Museum of the Moon de l’artiste britannique Luke Jerram au Centre de la nature, la réalisation d’une murale d’envergure signée par Roadsworth sous le viaduc ferroviaire de la Concorde et la tenue de la première édition de la station culturelle Momo au centre-ville. »— Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

« Le bilan 2023 du PDCRL démontre une fois de plus la force d’une collectivité mobilisée autour du développement territoire par la voie de la culture. Cette année encore, nous pouvons être fiers de tout le travail réalisé par les cosignataires, les porteurs d’actions et toutes les personnes travaillant à faire de la culture un moteur identitaire et un levier de développement pour notre région. C’est grâce à eux si nous pouvons réfléchir, planifier et développer une culture riche et diversifiée à Laval. »— Érika Palmer, présidente de Culture Laval

Quelques initiatives marquantes pour le développement culturel

Les réalisations suivantes, pour ne nommer que celles-ci, témoignent de l’engagement des partenaires à rendre la culture plus accessible aux citoyens et aux citoyennes et du soutien aux acteurs et aux actrices culturels lavallois :