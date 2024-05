Saison 2024-2025 de la Maison des arts de Laval

Pour sa 38e saison, la Maison des arts de Laval convie le public à des expériences audacieuses et intimes en dévoilant sa nouvelle programmation en arts de la scène et en arts visuels.

Du théâtre au cirque en passant par la danse krump, le conte, la sculpture, la peinture et la photographie, il y en aura pour tous les goûts! Près d’une trentaine de spectacles célébrant l’interdisciplinarité et la diversité culturelle seront à l’affiche, et huit expositions gratuites feront voyager les Lavallois et les Lavalloises dans l’univers unique d’artistes chevronnés.

« À Laval, nous sommes privilégiés d’avoir accès à un lieu de diffusion des arts contemporains qui se distingue par la qualité et la diversité de ses spectacles et de ses expositions. Je tiens à féliciter l’équipe qui rend possible, de nouveau cette année, la tenue de cette belle programmation. Unique espace de diffusion professionnel et municipal à Laval ayant pignon sur rue au centre-ville, la Maison des arts est un pilier qui participe à faire du secteur Montmorency le pôle culturel de Laval. » — Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

Les spectacles à l’affiche feront vivre des expériences tout aussi saisissantes qu’uniques, comprenant des productions applaudies par la critique. Soulignons Deux femmes en or, l’adaptation libre et contemporaine de la comédie des années 1970, l’étonnante production de cirque Ghost Light : entre la chute et l’envol ainsi qu’Agamemnon in the Ring, une brillante combinaison de théâtre et de lutte. De plus, en théâtre, La dernière cassette, solo magistral interprété par Violette Chauveau, propose un portrait surprenant d’André Brassard à la fin de sa vie, alors qu’Incendies, revisité par les sœurs Elkahna et Ines Talbi, est une relecture moderne et féministe de ce joyau de la dramaturgie québécoise. La danse contemporaine ne laissera personne en reste avec la création Second Chances et, finalement, Minuit quelque part réunira 8 chorégraphes et 10 interprètes d’exception.

Quant au volet jeunesse, dans un environnement bienveillant adapté aux familles, on présente notamment de la danse, des arts de la marionnette, du cirque ainsi que du théâtre musical et clownesque. Mentionnons la production de danse Alexis, une délicieuse épopée chorégraphique, et Concerto de bruits qui courent, qui célèbre joyeusement le plaisir du jeu et du rire. La compagnie de la relève Les Marcels, basée à Laval, présentera la pièce de théâtre d’objets Et on campera sur la Lune. Pour terminer la saison en beauté, la touchante création de marionnettes Coucou sera présentée dans le cadre du festival Petits bonheurs qui fêtera ses 15 ans.

Expositions à la Salle Alfred-Pellan

La saison démarrera en force avec L’éternité, si possible, une coproduction artistique avec la Maison Abandonnée [Villa Cameline] de Nice, en France. L’exposition sera présentée en sol français en juin puis à Laval en septembre. Viendra ensuite l’exposition Huit saisons, de David Lafrance, suivie de Glass on the Beach : l’œuvre polysensorielle, d’Ianick Raymond, et Être sur la brèche, de Joëlle Morosoli. Les œuvres des artistes Eugenia Reznik, Ilana Pichon, Cecilia Torres et du Lavallois Francis Macchiagodena seront exposées au Foyer du Théâtre des Muses. Toutes les expositions sont gratuites et conviennent à tous les âges.

Médiation artistique

Le riche programme de médiation artistique permet à tous les publics d’être accompagnés dans la découverte des spectacles et des expositions, notamment par des discussions après spectacle, des rencontres avec les artistes, des ateliers de création et des activités interactives parent-enfant.