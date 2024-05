La Fête nationale à Laval, c’est le 23 juin que ça se passe

La Ville de Laval célèbre le Fête nationale le 23 juin lors d'un grand spectacle au Centre de la nature de Laval. Plusieurs autres activités sont prévues également au courant de la journée.

Le public pourra assister à un spectacle flamboyant, mis en scène par Ines Talbi, sous la direction musicale d’Alex McMahon, et bonifié par la présence de Philippe Brach. Dès 19 h 15, Qualité Motel fera danser la plaine jusqu’au début du grand spectacle prévu pour 20 h 30. Il mettra en vedette Zachary Richard, Ariane Moffatt, Galaxie, Laurence Jalbert, Marie-Pierre Arthur, Fanny Bloom, Safia Nolin, Kanen, Lumière, Connaisseur Ticasso, Ya Cetidon et Sensei H. Le texte patriotique sera écrit et interprété par Kim Lévesque-Lizotte. Cette soirée se terminera par une performance surprise, qui remplacera les feux d’artifice à 23 h.

« Je suis bien heureux d’avoir l’occasion de partager cette soirée unique et innovante avec les Lavalloises et les Lavallois afin que tous et toutes s’unissent et s’amusent lors de ce concert annuel grandiose et mémorable. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Ouverture du site

Le site sera accessible et animé dès 18 h, alors que le grand concert sera présenté à 20 h 30. Plusieurs camions de cuisine de rue seront présents pour satisfaire les appétits des petits et des grands.

Service de navette gratuit

Grande nouveauté cette année : le service de transport collectif sera bonifié. Pour bien profiter des célébrations, des autobus conduiront et raccompagneront gratuitement le public en faisant la navette entre le terminus Montmorency et le Centre de la nature (à l’angle du boulevard de la Concorde et de l’avenue du Parc). Les navettes pour se rendre au site seront disponibles de 17 h à 19 h 30, toutes les 30 minutes. Les navettes de retour, vers la station de métro Montmorency, seront quant à elles disponibles jusqu’à la fin de la soirée.

Une fête en plein jour pour célébrer

Pour bien poursuivre les célébrations, une foule d’activités seront offertes sur le site enchanteur du Centre de la nature le 24 juin de 10 h à 18 h. Animations, maquillage, spectacles d’artistes lavallois, jeux gonflables et camions de nourriture de rue permettront aux familles de se divertir.

Bonification des fêtes de quartier

La Ville est fière de célébrer la culture et l’identité québécoise en octroyant cette année une somme de 20 000 $ à la Société nationale du Québec à Laval pour la réalisation de célébrations dans les quartiers de Laval à l’occasion de la Fête nationale.