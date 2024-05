Un artiste de Laval illustre le dernier livre de Pierre Brassard

Pour sa 38e saison, la Maison des arts de Laval convie le public à des expériences audacieuses et intimes en dévoilant sa nouvelle programmation en arts de la scène et en arts visuels. Du théâtre au cirque en passant par la danse krump, le conte, la sculpture, la peinture et la photographie, il y en aura pour tous les goûts! Près d’une trentaine ...