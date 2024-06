Laval remporte le Prix Culture et développement pour Zoom Art

Pour son projet Zoom Art – Quand l’art actuel prend la place de la publicité, la Ville de Laval s’est vu décerner le Prix Culture et développement, lors de la remise des Prix Les Arts et la Ville qui se tenait le 5 juin à Repentigny. Cette reconnaissance significative est accompagnée par la remise d’un mobilier extérieur d’affichage culturel, gracieusement offert par Artpublix.

Événement signature produit par la Ville de Laval depuis 2020, le projet lauréat Zoom Art invite à la découverte de l’art actuel par l’insertion d’images d’œuvres dans des espaces publicitaires aux abords des rues, dans les abribus et sur les panneaux publicitaires grand format. La recette secrète du projet réside dans la sélection d’images d’œuvres percutantes, dans le détournement des stratégies utilisées en marketing publicitaire et par l’accompagnement de textes accrocheurs.

« Ce projet témoigne de la volonté de la Ville de faire passer les arts visuels à un autre niveau. Ces oasis artistiques amènent les citoyens à réfléchir, à s’évader et à ressentir différentes émotions dans leurs trajets quotidiens à pied, à vélo, en autobus ou en voiture. Il s’agit d’un outil essentiel à la démocratisation de l’art; un aspect d’ailleurs souligné par le jury. », Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale responsable des dossiers de la culture

Rappelons qu’à ce jour, les Lavallois et les Lavalloises ont eu la chance de découvrir grâce à Zoom Art, plus d’une cinquantaine d’artistes contemporains provenant de Laval, du Québec et du reste du Canada. Chaque année, l’approche commissariée par thème a su créer un effet de distinction et de cohésion : Artistes lavallois (2020), Réalisme magique (2021), Être ensemble (2022), Nature secrète (2023) et Poussières d’étoiles (2024). Zoom Art permet de développer, hors des murs des institutions, une curiosité et un intérêt pour l’art contemporain auprès d’un large public. À noter que la prochaine édition se tiendra du 22 septembre au 13 octobre 2024.

La Ville de Laval, ville hôtesse du forum Les Arts et la Ville en mai 2025

Motivée par son désir de se positionner dans le réseau d'accueil de grands événements culturels nationaux et internationaux, la Ville de Laval est heureuse d’avoir été sélectionnée pour agir à titre de ville hôtesse du 36e forum annuel du réseau national Les Arts et la Ville en 2025. L’événement, organisé chaque année dans une municipalité différente, proposera un programme étoffé comprenant notamment des conférences, des panels et des ateliers, une programmation mettant en valeur la vitalité culturelle lavalloise ainsi que la soirée de remise des Prix Les Arts et la Ville.

En plus des retombées économiques engendrées par les quelque 300 congressistes provenant de partout au Québec et de la francophonie canadienne, il s'agit pour Laval d'une occasion de rayonner comme grande ville culturelle sur le plan national, et cela, parallèlement aux festivités du 60e anniversaire de Laval. La ville hôtesse pourra également renforcer son leadership et son rôle d'influence auprès des municipalités du Québec quant à la reconnaissance de la nature transversale de la culture, au même titre que les dimensions sociales, économiques et écologiques. De plus, l'accueil du forum Les Arts et la Ville permettra à Laval d'échanger sur les questions essentielles qui touchent le développement durable des milieux de vie et du territoire, tout en mettant en valeur, les investissements et efforts qui ont été réalisés en culture dans les dernières années.