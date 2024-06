Une neuvième année pour les Zones musicales

Les Zones musicales proposeront du 7 juillet au 25 août plus de 40 spectacles gratuits et rassembleurs dans huit zones en plein air à la grandeur du territoire lavallois.

Plus de 300 artistes seront au rendez-vous pour cette 9e année et proposeront des styles musicaux diversifiés allant du jazz à la chanson pop, du classique aux sonorités latines et africaines, en passant par le country, le blues et le rock, pour ne nommer que ceux-ci. Des artistes de renom et en pleine émergence offriront des prestations tout au long de l’été, dont 2Frères en spectacle d’ouverture, Dumas, Laurence Jalbert, Michel Pagliaro, Florence K, Djely Tapa, l’Orchestre symphonique de Laval, comment debord, Brittany Kennell et, en clôture de l’événement, Les BB par Ludovick Bourgeois et Andy Rubal & Son del Sun.

« Profitons de l’été pour redécouvrir les Zones musicales! Une nouvelle expérience vous attend chaque fois grâce à la diversité des styles musicaux et des emplacements aux quatre coins de l’île. Cet événement gratuit qui se distingue par la qualité et l’accessibilité de ses spectacles, allant du plus intime à des prestations à plus grand déploiement, vous convie à des expériences mémorables dans des lieux enchanteurs tout près de chez vous. C’est un rendez-vous! » , indique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

8 zones à la grandeur du territoire

Les spectacles de cette 9e édition, dont certains seront accompagnés de danseuses et de danseurs, seront présentés dans 8 zones : Vieux-Sainte-Dorothée, Vieux-Sainte-Rose, Centre de la nature, berge aux Quatre-Vents, rue de l’Église à Saint-François, parc Bernard-Landry, parc Légaré ainsi que dans le secteur Montmorency, dans la cour intérieure de la Maison des arts et à la Place publique de la Place Bell .

De plus, deux concerts exclusifs de l'Orchestre symphonique de Laval sous la direction de la cheffe invitée Mélanie Léonard se tiendront au parc Bernard-Landry. Le 13 août, un concert famille créé spécialement pour petits et grands rappellera les héros et les héroïnes du cinéma populaire, alors que le 14 août, un second grand concert fera voyager le public dans l’univers d’œuvres classiques inspirées de l’héroïsme au fil du temps.

Plusieurs commodités et installations seront disponibles sur place. De plus, sur certains sites, une offre alimentaire et de bar sera offerte et des animations avant spectacle seront présentées. Ce sera l’occasion idéale pour profiter de la belle saison, en arrivant tôt pour pique-niquer et se prélasser au soleil ou encore pour faire une promenade à vélo.