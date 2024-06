Sylvie Lessard reçoit le premier prix Hommage décerné par Culture Laval

Sylvie Lessard, qui a oeuvré près de 30 ans à la tête de Rencontre Théâtre Ados, a été récompensée lors de la cérémonie annuelle de remise de prix de Culture Laval et de Ville de Laval. En effet, elle a reçu le tout premier Prix Hommage pour l’ensemble de sa carrière dédiée au dynamisme culturel lavallois.

Après toutes ces belles années, madame Lessard la direction générale et artistique de cet organisme majeur, spécialisé en diffusion de théâtre de création pour adolescents.

« Une direction n’est rien sans une équipe passionnée, engagée et soutenante, des travailleuses et travailleurs culturels qui ont mis l’épaule à la roue et qui m’ont appuyée dans mes grands rêves. Cet hommage, je souhaite le partager avec ces belles personnes : Blanche, Rosalie, Franck, Karine et Mélanie, qui va prendre la relève à la direction générale et artistique adjointe aux côtés de Nathalie Cauwet. Laisser cette organisation, je le fais sans aucun doute avec paix, avec sérénité, et avec un certain élan de vouloir en faire plus pour d’autres. J’ai envie, pour demain et pour les prochaines années, d’offrir mes acquis, mes connaissances et mes compétences à des jeunes de la relève, à des gens qui ont des doutes, pour leur dire “ça se peut que t’aies des doutes, mais avec confiance, avec persévérance, avec résilience, on passe à travers et on crée avec inspiration”. C’est ce qui fait que j’ai pu faire mon métier pendant autant d’années… Encore une fois, un grand merci pour cette merveilleuse reconnaissance et cet hommage. J’accepte cet honneur avec beaucoup de joie, et avec l’envie de continuer à m’impliquer dans ma ville pour ma communauté artistique et culturelle. » — Sylvie Lessard

« Non seulement l’âme dirigeante de la RTA a participé, au fil des années, à de nombreux échanges internationaux, mais elle a aussi consacré une part importante de sa vie à l’engagement au sein de plusieurs regroupements et organismes. Il y eut tout d’abord, de 2009 à 2013, la Commission des arts et de la diffusion du Conseil des arts et des lettres du Québec, où son expertise en ce qui concerne les diffuseurs pluridisciplinaires s’est avérée précieuse. Ses connaissances en ce domaine ont également constitué un apport inestimable pour l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles — RIDEAU, dont elle a joint le conseil d’administration en 2014, où elle occupe toujours les fonctions de vice-présidente. […] Par ailleurs, en plus d’avoir été membre du conseil d’administration du Théâtre Fêlé de 2016 à 2019 ainsi que du Comité culturel de la Commission scolaire de Laval de 2014 à 2022, elle a assuré la présidence de Culture Laval de 2015 à 2022. Souhaitons à cette femme engagée, vive d’esprit et généreuse, qui transmettra sous peu à quelqu’un d’autre les rênes de la RTA, de trouver, dans l’avenir, de nouvelles façons de faire rayonner la culture, que ce soit sur le plan régional, national ou même international. Car si tous y gagneront assurément, elle sera la première à se réjouir du bonheur ainsi accru d’autrui. » — Culture Laval (Sophie Pouliot, « Sylvie Lessard : force, foi et engagement », 16 mai 2024)