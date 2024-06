Un Lavallois en demi-finale de l'émission Laver pour gagner!

Le Lavallois, Étienne Bérard, a atteint la demi-finale de l'émission de téléréalité Laver pour Gagner ! En effet, il fait partie des six derniers candidats des seize du début.

Depuis neuf semaines, les participants s'affrontent pour obtenir le titre de champion ultime du nettoyage et repartir avec le grand prix de 10 000 $. En plus d'être un fervent du nettoyage, Étienne est Surintendant en gestion des eaux et dans l'émission, il est considéré comme le scientifique. Il traîne son tableau périodique des éléments et il adore la chumie.

Ce soir, à 20 h, sur la chaîne TVA, vous pourrez le voir affronter, Véronique Arsenault (Québec), Steve Petit (Québec), Mélodie D’Amour (Montréal) , Hélène Leblond (Shawinigan) et Carolane Bujold (Saint-Jean-sur-Richelieu).

Synopsis :

Laver pour gagner, c’est LA compétition de nettoyage la plus divertissante au Québec. Équipés de chiffons et de savon, 16 candidats devront éliminer toutes taches et saletés, faire disparaître dégâts et désordre, pour briller vers la victoire. Pendant 11 semaines, sur les ondes de TVA, ces as de la propreté vont frotter et nettoyer sans compter dans des défis, tout aussi surprenants que salissants. À l’animation, l’irrésistible Stéphane Bellavance. Prêt pour le grand ménage du printemps?