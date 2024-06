La culture fera vibrer le centre-ville de Laval à l’occasion de la 2e édition de la station culturelle Momo

Après le succès retentissant de sa première édition, la station culturelle Momo fera son retour dans le secteur Montmorency, au cœur du centre-ville de Laval, du 1er août au 29 septembre. La station investira un nouvel espace, tout aussi verdoyant et accueillant : la place publique de la Place Bell, située à deux pas de l’emplacement de l’an dernier. Une trentaine d’activités et d’événements variés et gratuits seront proposés pour répondre à tous les goûts : spectacles de musique, de cirque et d’humour, battles de danse urbaine, théâtre d’improvisation, séances DJ et bien plus encore.

« La station culturelle Momo offre un milieu de vie pour socialiser, travailler, se reposer et se divertir tout en s’offrant une pause soleil! Pendant deux mois, ce lieu de rendez-vous incontournable proposera des ambiances et des événements attrayants grâce à la collaboration de multiples partenaires. La station permet de profiter pleinement de notre centre-ville tout en offrant une occasion de faire de la culture un fort levier de développement pour ce secteur qui se transforme en un pôle culturel phare », précise Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

« La station culturelle Momo est une parfaite vitrine pour promouvoir l’art, la créativité et l’innovation qui caractérisent Laval, tout en rehaussant l’attrait du centre-ville comme lieu de divertissement incontournable. J’invite la population lavalloise et les visiteurs à y participer en grand nombre », ajoute Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

Une offre culturelle haute en couleur

Une offre diversifiée de rendez-vous mémorables sera mise à l’honneur dans la programmation qui comprend notamment un volet d’événements spéciaux. Parmi ceux-ci, mentionnons le coup d’envoi de la station en compagnie de la rappeuse Calamine et le Block Party de la rentrée organisé par Aire commune, avec des performances et des séances DJ. La station vibrera aussi au rythme du festival MOSAÏQUE lors de trois soirées musicales et festives dédiées à la célébration de la diversité culturelle à travers les arts. L’Entre-deux artistique proposera des performances sur l’heure du dîner, tandis que plusieurs soirées sur la terrasse seront animées par des représentations de DJ à l’occasion de la série Momo Mix. Co-Motion présentera les Jeudis Co-Motion, une programmation variée où le rap, l’humour et la danse urbaine, en compagnie de 7Starr, seront au rendez-vous. La station culturelle Momo c’est aussi une nouvelle destination pour les familles avec la présentation de Momo en famille qui proposera trois spectacles de cirque qui procureront des moments inoubliables à l’auditoire.

Des aménagements aux multiples fonctions

Conçus par la firme en design d’événement Aire commune, les aménagements de la station culturelle Momo sont inspirés de la quintessence et des quatre éléments de la nature : l'eau, la terre, l'air et le feu. Le lieu offrira une expérience unique avec des terrasses, une aire ludique avec des jeux en libre-service, des espaces de détente et de travail, en plus de plusieurs zones ombragées et végétalisées. Une quarantaine de bacs de plantation contenant plus de 200 vivaces, arbustes et arbres contribueront d’ailleurs à transformer le site en une véritable oasis verdoyante, en plus de contrer les îlots de chaleur. Un service de bar sera également offert lors de certains événements et il sera possible de consommer des repas sur place. Plus d’une vingtaine de restaurants sont à proximité de la station, de quoi satisfaire tous les goûts.

La station culturelle Momo, c’est une invitation à venir vivre le secteur Montmorency et le centre-ville de Laval différemment, un arrêt pour tous les Lavallois et toutes les Lavalloises, où l’art et la culture s’entremêlent au quotidien.

Photos : Station culturelle Momo © Charles Briand, © Thierry du Bois